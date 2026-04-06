LaLiga condena los ataques racistas contra el Sevilla

Un nuevo episodio de racismo y violencia verbal vuelve a sacudir al fútbol español, esta vez tras la derrota del Sevilla FC frente al Real Oviedo por 1-0 en la jornada 30 de LaLiga. Lo que debía ser una noche más de competición terminó derivando en un lamentable escenario fuera de los terrenos de juego, cuando un grupo de aficionados protagonizó insultos, amenazas y expresiones de carácter racista dirigidas hacia jugadores, directivos y empleados del club hispalense.
Los hechos se produjeron tanto en el aeropuerto de San Pablo como en las inmediaciones de la ciudad deportiva del Sevilla, donde una veintena de seguidores increpó a la plantilla a su regreso desde Asturias. La tensión se mantuvo durante varios minutos, obligando a la intervención de agentes de la Policía Nacional, quienes evitaron que la situación escalara a mayores. Este tipo de comportamientos, que trascienden la crítica deportiva, vuelven a poner en evidencia un problema persistente en el fútbol: la incapacidad de erradicar actitudes discriminatorias y violentas desde ciertos sectores de la afición.
LaLiga busca erradicar el racismo
Ante lo ocurrido, LaLiga reaccionó con firmeza mediante un comunicado en el que condenó enérgicamente los hechos y anunció acciones legales contra los responsables. El organismo enfatizó que, aunque la exigencia y el descontento forman parte del deporte, las amenazas, los insultos graves y cualquier forma de hostigamiento no tienen cabida en una sociedad democrática. Asimismo, reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades para identificar y sancionar a quienes cruzan la línea entre la crítica legítima y la violencia.
Este nuevo incidente se produce en un contexto deportivo delicado para el Sevilla, que suma tres derrotas consecutivas y se encuentra al borde de la zona de descenso, en el puesto 17 con 31 puntos. Sin embargo, más allá de los resultados, lo sucedido evidencia la urgente necesidad de reforzar la educación, la prevención y las sanciones frente al racismo en el fútbol. La lucha contra estas conductas no solo compete a las instituciones, sino también a los propios aficionados, quienes deben entender que el respeto es un pilar fundamental tanto dentro como fuera del estadio.