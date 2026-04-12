Comunicaciones es líder del Clausura 2026

La fecha 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional concluyó este domingo con el duelo entre los Deportivos Achuapa y Malacateco, y con ello, el balance general del campeonato es: Comunicaciones y Mixco comparten el liderato con 32 puntos y una diferencia de gol de +3, pero el "Albo" por más goles anotados acapara el liderato de la competición.
En un difícil partido, Comunicaciones se impuso el pasado viernes ante Deportivo Mixco en el arranque de la jornada décimo novena. Un gol del debutante Agustín Vuletich terminó por darle el triunfo a los dirigidos por el técnico chileno Marco Antonio Figueroa.
El sábado, Mixco le hizo los honores a Xelajú M. C. y en una gran demostración del goleador Nicolás Martínez, el cuadro de casa se quedó con los tres puntos. Goles de Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Fernando Arce le dieron el 3-1 a los mixqueños. Los quetzaltecos descontaron gracias al tanto de Harim Quezada.
Municipal, el otro club que buscaba el liderato en esta fecha 19, falló en su visita a Antigua Guatemala. El actual bicampeón nacional le derrotó 1-0 con gol de Agustín Maziero. Con esa derrota el "Rojo" no pudo cazar el primer lugar y ahora deberá luchar al doble para ser ganador de la fase regular.
Comunicaciones es líder
Tras 19 fechas, Comunicaciones y Mixco son primero y segundo lugar, respectivamente, con 32 unidades. El tercer puesto es para Xelajú y el cuarto para Antigua, los dos clubes con 30 puntos. Luego aparecen Cobán Imperial y Municipal en el quinto y sexto lugar, respectivamente, con 29 enteros para cada club.
La fecha 20 traerá como atractivo el clásico nacional, el cual se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y será una de las últimas oportunidades para Municipal de sumar puntos que le permitan estar en la lucha de la primera casilla.
¿Puede Municipal ser líder tras el clásico? Sí. Pero debe de existir una de las combinaciones más difíciles en la historia de la Liga Nacional. Primero, Municipal debe garle el clásico a Comunicaciones; luego, esperar derrota de Mixco en su visita a Mictlán, y que pierdan o empaten Xelajú, Antigua y Cobán Imperial.
Por su parte, un triunfo de Comunicaciones, haría que llegue a 35 puntos, y con 6 unidades por disputarse, Municipal necesitaría de un milagro para ser el ganador de la fase regular.
Es de recordar que los "Rojos" han ganado las dos últimas fases regulares de los torneos cortos y han llegado a las finales, situación que les ha favorecido para recibir el último partido de local del campeonato, situación que trae una ganancia importante en lo económico, aunque en lo deportivo, Municipal ha fallado porque perdió las finales ante Antigua en El Trébol.