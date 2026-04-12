 Mbappé no entrenó con sus compañeros este domingo
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Mbappé no entrenó con sus compañeros este domingo

La ausencia de Kylian Mbappé responde a un golpe que recibió ante el Girona y que requirió puntos de sutura.

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Golpe que recibió Mbappé en el partido ante el Girona - Real Madrid C.F.
Golpe que recibió Mbappé en el partido ante el Girona / FOTO: Real Madrid C.F.

El delantero francés Kylian Mbappé no participó en el entrenamiento colectivo del Real Madrid este domingo, generando cierta preocupación a pocos días de un compromiso clave en Europa. Según informó el club, la ausencia del atacante se debió a una medida de precaución tras el fuerte golpe que sufrió en su ceja derecha durante el reciente encuentro liguero. El jugador recibió puntos de sutura, lo que llevó al cuerpo técnico a optar por un trabajo individual y evitar riesgos innecesarios.

El incidente se produjo en el tramo final del partido frente al Girona FC, cuando Mbappé ingresó al área rival y fue impactado por un codazo del defensor Vitor Reis. La acción dejó al delantero visiblemente afectado, con sangrado en el rostro, y provocó la molestia del conjunto blanco, que reclamó un posible penalti. Sin embargo, el árbitro Arberola Rojas no sancionó la jugada, ni recibió indicaciones del VAR para revisarla, lo que incrementó la controversia tras el partido.

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Mbappé recibió puntos de sutura tras sufrir un golpe ante el Girona - instagram @k.mbappe

No peligra la participación de Mbappé ante el Bayern

A pesar de este contratiempo, en el club reina el optimismo respecto a la evolución del futbolista. Se espera que Mbappé pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales este mismo lunes, lo que le permitiría llegar en condiciones al decisivo duelo frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones de la UEFA. El equipo regresó a los entrenamientos tras una jornada de descanso, con la única ausencia adicional de los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo Goes, quienes continúan sus respectivos procesos de recuperación.

El encuentro europeo cobra especial relevancia para el Real Madrid, que necesita revertir el resultado adverso de la ida si desea mantenerse con vida en la competición. La temporada se ha complicado en otros frentes, con la Liga alejándose tras el empate reciente y la eliminación en torneos como la Copa del Rey y la Supercopa de España. En este contexto, la posible recuperación de Mbappé se presenta como un factor clave para las aspiraciones del conjunto blanco en uno de los momentos más determinantes del curso.

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Kylian Mbappé en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu - Agencia EFE

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