Primera División: Emociones en el cierre de la fase regular

Este domingo 12 de abril se disputó la última jornada de la fase regular de la Primera División de Guatemala, una fecha cargada de dramatismo y expectativas, en la que se definieron los clasificados a la fase final, los equipos que deberán luchar en las llaves de acceso a cuartos de final y los clubes que lamentablemente perdieron la categoría.
Con diez partidos jugándose de manera simultánea, la jornada final ofreció intensidad de principio a fin, con resultados contundentes y giros inesperados que terminaron por definir el destino de varios equipos.
Cierre de la fase regular de la Primera División
En el Grupo A, destacaron goleadas como el 4-0 de Suchitepéquez sobre Juventud Copalera y el impresionante 7-0 de Gomerano frente a Chichicasteco. Deportivo San Pedro también cumplió con autoridad al vencer 3-0 a Aguacatán, mientras que Coatepeque se impuso como visitante 3-1 ante Huehuetecos. Por su parte, Quiché logró un triunfo clave de 3-1 contra Nueva Concepción, resultado que terminaría siendo vital para su permanencia.
En el Grupo B, la paridad marcó varios encuentros. Sacachispas derrotó por la mínima a Ipala, mientras que Chiquimulilla protagonizó uno de los duelos más emocionantes al vencer 3-2 a Iztapa. Santa Lucía también ganó 1-0 frente a Carchá, AFF Guatemala superó 3-2 a San Benito y Nueva Santa Rosa cerró con una contundente victoria 5-1 sobre Chimaltenango.
Tras estos resultados, los equipos que lograron clasificar directamente a los cuartos de final fueron Deportivo San Pedro, Gomerano, Chiquimulilla e Iztapa, gracias a su rendimiento destacado a lo largo de la fase regular.
Por otro lado, quedaron definidas las llaves de acceso a los cuartos de final, que prometen enfrentamientos sumamente competitivos:
- AFF Guatemala vs. Chichicasteco
- Santa Lucía vs. Suchitepéquez
- Huehuetecos vs. Nueva Santa Rosa
- Coatepeque vs. San Benito
En la lucha por la permanencia, la jornada también dejó momentos de alta tensión. Finalmente, Chimaltenango, Nueva Concepción y Carchá descendieron a la Segunda División, mientras que Quiché logró salvarse en el último suspiro, evitando así la caída de categoría.
De cara a la fase final, es importante recordar que los dos equipos que alcancen la final tendrán asegurado un 50% del boleto hacia la Liga Nacional de Guatemala. En el torneo anterior, los finalistas fueron Deportivo San Pedro y Nueva Santa Rosa; por lo tanto, si ambos repiten presencia en la final, obtendrían automáticamente el ascenso. En caso contrario, los finalistas deberán disputar repechajes para definir su promoción.
En las próximas horas se llevará a cabo el congresillo con representantes de los equipos clasificados, donde se definirán los horarios y aspectos logísticos de los encuentros decisivos.