 Programación, cuartos de final de vuelta de Champions League
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Programación de los cuartos de final de vuelta de la Champions League

Este martes 14 y miércoles 15 de abril grandes emociones depara la jornada de la Liga de Campeones.

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Atlético Madrid buscará ante Barcelona su boleto a semifinales de la UEFA Champions League
Atlético Madrid buscará ante Barcelona su boleto a semifinales de la UEFA Champions League / FOTO: EFE

Con los antecedentes en contra para el Real Madrid y el Barcelona, con la historia a favor para el Atlético Madrid y con las semifinales en la mano para el París Saint Germain y el Arsenal, los cuartos de la Liga de Campeones se aproximan a su resolución, con la vuelta fijada para el martes y miércoles próximo.

Los primeros partidos de la eliminatoria dejaron patente la escasa relevancia actual del factor campo. Solo uno de los tres partidos de ida terminó con la victoria del anfitrión. Fue el campeón, el PSG, el que superó al Liverpool. Porque el resto, el Bayern Múnich, el Atlético Madrid y el Arsenal tomaron ventaja como forasteros.

Será una misión más que complicada para el club que más torneos ha ganado, el conjunto blanco, y uno de los favoritos, el Barcelona. También para el Liverpool que necesita de una noche mágica en Anfield para echar del torneo al único representante francés.

Y es que el Bayern Múnich, el Atlético Madrid y el Arsenal tienen un pie en el último tramo antes de la final. El combinado bávaro, uno de los favoritos, de los más potentes, ganó en el Bernabéu por 1-2. Así lleva la eliminatoria a Múnich, el miércoles.

El Atlético Madrid ganó, con Diego Pablo Simeone en el banquillo, su primer partido en el Camp Nou (0-2) que les arrima a las semifinales. Igual que el Arsenal que tumbó al Sporting de Portugal en el estadio Jose Alvalade (0-1) y apunta al siguiente escalón del torneo.

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Partidos de vuelta de los cuartos de final

Programa de los partidos de vuelta de los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones que se disputan el martes 14 y miércoles 15 de abril.

Martes, 14 abril a las 13:00 horas GT

  • Atlético Madrid (ESP) vs. Barcelona (ESP) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid; España (serie: 2-0 para Atleti)
  • Liverpool (ING) vs. París Saint Germain (FRA) en el estadio Anfield, Liverpool, Inglaterra (serie: 2-0 para PSG)

Miércoles, 15 abril a las 13:00 horas GT

  • Arsenal (ING) vs. Sporting (POR) en e estadio Emirates, Londres, Inglaterra (serie: 1-0 para Arenal)
  • Bayern Múnich (ALE) vs. Real Madrid (ESP) en el Allianz Arena, Múnich, Alemania (serie 2-1 para Bayern).  
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