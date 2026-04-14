PSG elimina al Liverpool y va por el bicampeonato

El Paris Saint-Germain sigue firme en su ambición europea y mantiene vivo el sueño del bicampeonato de la UEFA Champions League tras una actuación contundente en Anfield. El conjunto dirigido por Luis Enrique supo gestionar la ventaja obtenida en la ida y selló su clasificación con una victoria por 0-2 frente al Liverpool FC. De esta manera, el PSG alcanza por tercer año consecutivo las semifinales del torneo, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo actual.
La figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, quien firmó un doblete decisivo en un contexto de máxima exigencia. El atacante francés mostró su capacidad para desequilibrar en momentos clave, especialmente en jugadas de contraataque donde el PSG fue ampliamente superior. Su primer tanto llegó tras una acción de gran calidad individual, mientras que el segundo, ya en el tiempo añadido, terminó por sentenciar la eliminatoria. La eficacia del conjunto parisino contrastó con la falta de contundencia del rival, que no logró capitalizar sus oportunidades.
PSG en busca de su segunda Champions League
Por su parte, el Liverpool tuvo momentos de reacción, especialmente con la participación de Mohamed Salah, quien ingresó tras la desafortunada lesión de Hugo Ekitike. Sin embargo, ni el empuje de Anfield ni las intervenciones ofensivas lograron romper la sólida estructura defensiva del PSG. Incluso cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los ingleses, la intervención del VAR anuló la decisión, apagando una de las últimas esperanzas del conjunto dirigido por Arne Slot.
Con esta victoria, el PSG se instala nuevamente entre los cuatro mejores equipos del continente y se prepara para un nuevo desafío ante gigantes como el Real Madrid CF o el FC Bayern Munich. Mientras tanto, el Liverpool cierra su participación europea con una nueva decepción y enfocará sus esfuerzos en asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions. El camino hacia el bicampeonato sigue abierto para el PSG, que ha demostrado tener argumentos futbolísticos y carácter competitivo para aspirar a lo más alto.