 Mikel Oyarzabal sueña con levantar su segunda Copa del Rey
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Copa del Rey: Mikel Oyarzabal sueña con levantar su segunda copa en Sevilla

El delantero txuri urdin, a sus 28 años, está en su undécima temporada como futbolista de la Real Sociedad.

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Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad
Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad / FOTO: EFE

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, convertido ya en el máximo goleador histórico del estadio donostiarra de Anoeta con 69 goles, quiere agrandar su leyenda y levantar su segunda Copa del Rey al cielo de Sevilla.

El delantero txuri urdin, a sus 28 años, está en su undécima temporada como futbolista de la Real, más de una década defendiendo los colores del equipo de su vida. Es el líder indiscutible tanto dentro como fuera del terreno de juego, idolatrado por varias generaciones, y siempre presente cuando más se le necesita.

Oyarzabal figura en casi todas las fotos históricas de la última década, con el penalti marcado el 3 de abril de 2021 en La Cartuja en la final ante el Athletic como la más memorable de todas. Ahora, con un punto mayor de madurez y liderazgo, querrá repetir la estampa y volver a levantar la Copa del Rey en La Cartuja.

La temporada de Oyarzabal

En la presente temporada, las cosas no empezaron nada bien bajo la batuta de Sergio Francisco, y la temporada parecía estar abocada a una permanencia sin mayores aspiraciones. La llegada del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo lo cambió todo, y en este 2026 el ariete de Eibar (Gipuzkoa) lleva nueve tantos anotados siendo el máximo goleador txuri urdin.

De las once campañas que lleva en el primer equipo, en ocho ha superado la barrera de los diez tantos. Y ya se ha consolidado como uno de los grandes delanteros centro del panorama europeo. Sus actuaciones con España también le reafirman como el prototipo del '9' moderno.

En la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic en Anoeta, Oyarzabal volvió a ser decisivo con otro gol para el recuerdo de toda la afición, y se convirtió en el máximo goleador histórico de Anoeta con 69 goles superando a Kovácevic (68).

De vuelta en una final, el 10 de la Real querrá ampliar su leyenda y entrar en la incómoda conversación de los mejores futbolistas en la historia del club. Además, todo hace indicar que, salvo giro inesperado, se convertirá en un 'one club man'.

Copa del Rey: La final de Antoine Griezmann

La final de la Copa del Rey será este sábado 18 de abril a las 13:00 horas GT entre Atlético Madrid y Real Sociedad.

*Información EFE.

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