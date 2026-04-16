 Tigres sufre, pero avanza a semifinales de la ConcaChampions
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Tigres sufre, pero avanza a semifinales de la ConcaChampions

La jornada de cuartos de final dejó la eliminación del Cruz Azul y América; y las clasificaciones de Toluca y Tigres.

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Tigres es semifinalista de la Copa de Campeones de la Concacaf
Tigres es semifinalista de la Copa de Campeones de la Concacaf / FOTO: @TigresOficial

Tigres UANL se clasificó el miércoles para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf pese a caer derrotado por 3-1 a domicilio frente al Seattle Sounders, haciendo bueno el 2-0 de la ida en México.

Tigres se medirá en semifinales al Nashville SC, verdugo del Club América en cuartos de final y de Inter Miami en octavos. La otra semifinal la disputarán Toluca y Los Angeles FC.

Seattle salió decidido a remontar y en el minuto 11 el eslovaco Albert Rusnak anotó el primero para los locales.

Tigres, sin embargo, empató el encuentro (1-1) en el minuto 31 con un cabezazo del brasileño Joaquim Henrique a la salida de un córner.

Ese tanto acabaría resultando decisivo para la eliminatoria (3-3), ya que el conjunto mexicano avanzó ronda gracias al valor doble del gol a domicilio, que la Concacaf aún mantiene.

Danny Musovski hizo el segundo para los Sounders en el 48, apenas de vuelta del descanso. Y en el 82, Rusnak marcó un golazo desde fuera del área que significaría el 3-1, poniendo a Tigres contra las cuerdas.

Los mexicanos lo pasaron mal, pero acabaron haciendo bueno el 2-0 que traían de Nuevo León.

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Tigres es semifinalista de la Copa de Campeones de la Concacaf - Tigres

Toluca también es semifinalista

El Toluca mexicano aniquiló el miércoles por 0-3 a Los Angeles Galaxy y selló su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con un doblete de Paulinho y una anotación de Jesús Gallardo en los primeros minutos de duelo.

El conjunto mexicano se adueñó del marcador apenas al minuto 10 gracias a un gran golpeo de Gallardo, quien mandó el balón al ángulo derecho para poner en ventaja a los visitantes.

El segundo gol de Paulinho a los 13 minutos del segundo tiempo liquidaba por completo el duelo al aprovechar la total ausencia de defensores del LA Galaxy dentro del área.

No contento, el portugués volvió a rematar en el minuto 64, tras definir en un mano a mano frente al guardameta rival. Con este doblete, se posiciona momentáneamente como el máximo goleador del campeonato.

Los "Diablos Rojos" gestionaron con maestría la vuelta de esta eliminatoria, haciendo valer su ventaja de 4-2 en la ida para dictar el ritmo del encuentro con autoridad absoluta.

Semifinales

  • Tigres vs. Nashville SC
  • Toluca vs. Los Angeles FC.

*Información EFE.

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