 El argentino Juan Musso, en once ideal de Champions League
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El argentino Juan Musso, en once ideal de Champions League

El portero argentino fue decisivo con varias paradas para lograr que el Atlético de Madrid se convirtiera en el único conjunto español en semifinales.

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El argentino Juan Musso, en once ideal de la Liga de Campeones que lidera Michael Olise
El argentino Juan Musso, en once ideal de la Liga de Campeones que lidera Michael Olise / FOTO: EFE

El francés Michael Olise, del Bayern Múnich, lidera el once ideal de la pasada jornada de Champions League, la vuelta de cuartos de final, según anunció este viernes la UEFA, que lo considera el jugador más destacado de la fecha por su actuación ante el Real Madrid. En la portería figura el argentino Juan Musso, decisivo con varias paradas de mérito para lograr que el Atlético de Madrid se convirtiera en el único conjunto español en semifinales del máximo torneo continental europeo.

La defensa la completan Marquinhos, central brasileño del Paris Saint-Germain, sólido en el juego aéreo; Dayot Upamecano, defensa francés del Bayern, determinante en duelos defensivos; y Eduardo Quaresma, central portugués del Sporting de Lisboa.

El centro del campo lo integran Arda Güler, autor de un doblete, incluido un gol de falta directa para el Real Madrid, y que terminó expulsado en el encuentro que supuso la eliminación para su equipo; Martín Zubimendi, centrocampista español del Arsenal, clave por su orden táctico y precisión en la distribución; Joshua Kimmich, mediocentro alemán del Bayern; y el rojiblanco Marcos Llorente, que aportó una asistencia ante el Barcelona.

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Bayern Múnich enfrentará al Paris Saint-Germain en semifinales; la serie se abrirá en el Parque de los Príncipes y cerrará en el Allianz Arena.

Los atacantes

El tridente en ataque lo forman Ousmane Dembélé, que firmó un doblete para el PSG; el azulgrana Ferran Torres, autor de un golazo, además de una asistencia y un tanto anulado; y Olise, que lideró el ataque de su equipo y decisivo con el gol en el tiempo añadido frente al Real Madrid.

Olise, extremo francés del Bayern, fue designado mejor jugador de la jornada, consolidándose como una de las figuras más determinantes de la competición en su tramo decisivo.

Así quedan las semifinales de la UEFA Champions League

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Más de Agustín Musso 

Juan Agustín Musso nacido en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 6 de mayo de 1994, es un futbolista argentino que juega como portero en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España.

Musso comenzó a jugar al futbol en el Club de Regatas San Nicolás. Luego pasó por Defensores de Villa Ramallo (o Defensores de Belgrano de esa zona) antes de llegar a las inferiores de Racing Club en 2012.

Musso fue convocado a juveniles (Sub 20) desde 2013. Su debut con la mayor fue en un amistoso ante Marruecos en 2019. Formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021 y de la Finalissima 2022, aunque con menos protagonismo que Emiliano "Dibu" Martínez. Ha jugado varios partidos en eliminatorias y amistosos.

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El guardameta argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salta por el balón con Jules Koundé - EFE

*Información EFE.

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