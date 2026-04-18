Real Sociedad campeón de la Copa del Rey 2025/26

La Copa del Rey 2025-26 ya tiene campeón: la Real Sociedad se impuso en una dramática final ante el Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja. El conjunto donostiarra levantó el trofeo tras un duelo cargado de emociones que se resolvió hasta la tanda de penales, confirmando su carácter competitivo y su eficacia en los momentos decisivos.
El partido comenzó con un golpe inmediato de la Real Sociedad. A los 16 segundos, Ander Barrenetxea abrió el marcador con una acción relámpago que sorprendió al Atlético. La reacción rojiblanca no tardó en llegar, y al minuto 18 Ademola Lookman firmó el empate con una definición precisa tras una jugada colectiva. Antes del descanso, el conjunto vasco volvió a adelantarse gracias a Mikel Oyarzabal, quien convirtió un penal al 45’ para el 1-2 parcial.
Real Sociedad gana en penales
En la segunda mitad, el Atlético de Madrid intensificó su presión en busca de la igualdad, encontrando recompensa en el tramo final. Al minuto 82, Julián Álvarez apareció para marcar el 2-2 y llevar el encuentro a la prórroga. Durante el tiempo extra, ambos equipos mantuvieron la tensión, pero no lograron romper la paridad, por lo que el título se definió desde el punto penal.
En la tanda, la Real Sociedad mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 4-3, sellando así una conquista memorable. Este nuevo título amplía su palmarés en la Copa del Rey y refuerza su tradición copera, recordando también aquella final de 1986-1987 en la que vencieron al Atlético en penales, repitiendo nuevamente la historia.
Para los colchoneros, la derrota prolonga la sequía desde su último título en la temporada 2012-2013, mientras que los txuri-urdin celebran una nueva página dorada en su historia reciente.