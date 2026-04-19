Cristiano Ronaldo anota en la goleada del Al Nassr

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo firmó una actuación contundente este domingo en Dubái al imponerse con un claro 0-4 sobre Al Wasl, en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la AFC Champions League Two. El conjunto saudí mostró autoridad desde los primeros minutos y encaminó la eliminatoria con una primera parte prácticamente perfecta.
Como ha sido costumbre a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista. El portugués abrió el marcador apenas al minuto 11, iniciando una ráfaga ofensiva que desarmó por completo al rival. Su tanto no solo marcó el rumbo del encuentro, sino que reafirmó su rol como líder ofensivo en los momentos clave del torneo.
Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles
El dominio de Al Nassr fue total en la primera mitad. Iñigo Martínez amplió la ventaja al minuto 24, mientras que Abdullah Al-Amri prácticamente sentenció el partido dos minutos después con el tercer tanto. Ya en la recta final, Sadio Mané se sumó a la goleada al minuto 80, cerrando una noche redonda para el conjunto visitante.
Más allá del resultado, la gran noticia volvió a girar en torno a Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 969 goles en su carrera profesional. A sus 41 años, el delantero se mantiene en plena vigencia y a solo 31 tantos de la histórica marca de los mil goles. Su actuación ante Al Wasl no solo confirma su capacidad competitiva, sino también una ambición intacta que continúa impulsándolo a ampliar un registro que ya parece fuera de cualquier parámetro convencional.