Óscar Mejía termina en la portería de Cobán Imperial

Un hecho insólito ocurrió durante el encuentro entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa correspondiente a la fecha 21 del Torneo Clausura 2026, donde sus dos porteros se lesionaron y terminó Óscar Mejía, jugador de campo, siendo el que defendió la portería cobanera gran parte del duelo.
Se jugaban los dos primeros minutos de partido cuando Tomás Casas, el portero de Cobán Imperial, tuvo un fuerte golpe, por lo que fue necesaria la intervención del equipo médico de los locales.
Casas logró recuperarse y continuar en el juego, pero a los 10 minutos nuevamente se resintió y fue necesario que abandonara el terreno de juego por protocolo de conmoción. Su lugar lo ocupó Víctor Ayala, el portero suplente del "Príncipe Azul".
Ayala no cumplía ni 10 minutos dentro del terreno de juego cuando en una jugada casual tuvo una lesión en el tobillo. Las alarmas se encendieron en el campamento de los cobaneros ya que a esa altura no contaban con un tercer guardameta, lo que los obligaba a usar un jugador de campo para la portería en lo restante del partido.
En un ambiente lleno de incertidumbre: Tomás Casas entre lágrimas y dentro de una ambulancia logrando recuperarse, Víctor Ayala siendo atendido y posteriormente retirado del terreno de juego, la decisión fue clara, Óscar Mejía sería el tercer portero que iba a tener Cobán Imperial en apenas 25 minutos de juego.
En el 23 se hizo oficial la variante: Salió Víctor Ayala y entró Steven Paredes, para que Óscar Mejía fuese el portero para los 65 minutos restantes.
En el cierre de la primera parte, Mejía recibió un gol Didier Acosta y el marcador al entretiempo era de 1-1 ya que Janderson Pereira había adelantado a los de casa.
Hecho insólito
Esta es la primera vez que ocurre una situación donde los dos porteros de un equipo deben de abandonar el terreno de juego en un promedio de 20 minutos.
El recuerdo reciente de un jugador que defendió la portería fue durante la final del Apertura 2013 entre Comunicaciones vs. Heredia. Aquella vez, José Calderón, el portero de Heredia, fue expulsado en la recta final del tiempo extra, y en la definición del título el cual fue a través de una tanda de penalti, el guardameta de los heredianos fue le jugador Robin Betancourth. Heredia terminó perdiendo la final.