Resultado Cobán vs. Achuapa - Jornada 21 Clausura 2026

El duelo entre Cobán Imperial y Achuapa, correspondiente a la jornada 21 del Clausura 2026, dejó una mezcla de emociones, goles y un episodio pocas veces visto en el fútbol. En la penúltima fecha de la fase regular, ambos equipos saltaron al campo con objetivos distintos: los cobaneros buscaban asegurar su permanencia y consolidarse en zona de clasificación, mientras que los visitantes, ya descendidos, intentaban despedirse con dignidad.
El primer tiempo estuvo marcado por un hecho insólito que condicionó el desarrollo del encuentro. En apenas 25 minutos, Cobán Imperial perdió a sus dos porteros titulares: Tomás Casas sufrió una conmoción y Víctor Ayala abandonó el terreno por un problema en el tobillo. Ante esta situación extraordinaria, Óscar Mejía asumió la responsabilidad bajo los tres palos, pese a no ser arquero habitual. En medio de ese contexto, Janderson Pereira abrió el marcador al minuto 35 tras un preciso pase de Uri Amaral. Sin embargo, en el tiempo añadido, Didier Acosta aprovechó la inexperiencia de Mejía en el área para igualar el partido con un certero cabezazo al 45+5.
Cobán Imperial logra heroico triunfo
En la segunda mitad, Cobán Imperial logró recomponerse tanto anímica como futbolísticamente. Uri Amaral se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar el 2-1 al minuto 65 con un potente remate de cabeza. Apenas ocho minutos después, el propio Amaral firmó su doblete al culminar una destacada jugada colectiva iniciada por Carlos Monges y Steven Paredes, sellando así el 3-1 definitivo que desató la celebración en el conjunto local.
Con este triunfo, Cobán Imperial alcanzó los 55 puntos en la tabla acumulada, asegurando su permanencia en la Liga Nacional a falta de una jornada. Además, en la tabla del torneo se posiciona en el cuarto lugar con 32 unidades, garantizando su clasificación a la liguilla.
Por su parte, Achuapa, ya sin opciones de salvación, permanece en el último puesto y se despedirá de la máxima categoría el próximo domingo cuando reciba a Antigua GFC, poniendo fin a una campaña para el olvido.