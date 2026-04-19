 Robots participan en la Media Maratón de Pekín
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Robots participan en la Media Maratón de Pekín

Más de 100 robots humanoides compitieron en la Media Maratón de Pekín, logrando tiempos cercanos a 50 minutos y mostrando un salto tecnológico sin precedentes.

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Robots participan en la Media Maratón de Pekín - EFE
Robots participan en la Media Maratón de Pekín / FOTO: Agencia EFE

La segunda edición de la Media Maratón de Pekín dejó una imagen inédita en el deporte y la tecnología: robots humanoides compitiendo en igualdad de recorrido con miles de corredores humanos. Celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang, la prueba reunió a más de un centenar de equipos robóticos junto a unos 12.000 atletas, en un circuito urbano de 21 kilómetros diseñado para poner a prueba no solo la resistencia, sino también la capacidad de adaptación de estas máquinas ante condiciones reales como curvas, pendientes y tramos estrechos.

El gran protagonista de la jornada fue el equipo autónomo ‘Qitian Dasheng’, que se impuso en la clasificación oficial con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, marcando un salto de rendimiento sin precedentes. Sin embargo, el robot más rápido en cruzar la meta fue ‘Shandian’, desarrollado por la empresa Honor, con un registro de 48 minutos y 19 segundos. A pesar de su impresionante velocidad —y de sobreponerse a una caída a escasos 100 metros del final— su marca fue penalizada al tratarse de un sistema controlado de forma remota, lo que lo relegó en la clasificación final.

Robots logran tiempos récord en la Media Maratón de Pekín

El reglamento de la competición estableció un coeficiente corrector para equilibrar las condiciones entre robots autónomos y aquellos con intervención humana. En concreto, los tiempos de los dispositivos operados a distancia se multiplicaron por 1,2, una medida que busca incentivar el desarrollo de sistemas capaces de funcionar sin asistencia externa. Esta normativa refleja el verdadero espíritu del evento: promover avances en autonomía, eficiencia energética y estabilidad, más allá de la velocidad pura.

La evolución respecto a la edición anterior evidencia el vertiginoso progreso de la robótica. En 2025, el modelo ‘Tiangong’ se llevó la victoria con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, muy lejos de los registros actuales que ya rondan los 50 minutos. Aunque estas marcas aún no son comparables en igualdad de condiciones con el rendimiento humano —cuyo récord mundial de media maratón se sitúa en 57 minutos y 20 segundos—, la brecha se ha reducido de manera notable en apenas un año.

Más allá de la competencia, la carrera se consolidó como un laboratorio a cielo abierto para la innovación tecnológica. Participaron equipos internacionales de instituciones como la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad Paris-Saclay, y se presentaron aplicaciones prácticas como un robot de tráfico capaz de orientar a los corredores en tiempo real. Este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia de Pekín para impulsar la robótica humanoide como industria clave, utilizando entornos reales para acelerar su desarrollo y explorar su implementación en ámbitos como la gestión urbana, la asistencia y la inspección industrial.

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Robots participan en la Media Maratón de Pekín - Agencia EFE

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