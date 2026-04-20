El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicos

El fútbol en los Juegos Olímpicos podría experimentar transformaciones significativas en los próximos años, impulsadas por nuevas negociaciones entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. El vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, ha manifestado el deseo de que el torneo masculino se acerque más al nivel y formato de una Copa del Mundo, lo que implicaría cambios profundos en la estructura actual. Esta propuesta busca elevar el atractivo competitivo del fútbol olímpico, que históricamente ha estado limitado a jugadores menores de 23 años, con la excepción de tres futbolistas mayores por selección.
Sin embargo, este posible giro no está exento de tensiones. Desde la perspectiva de la FIFA, existen otras prioridades, como el fortalecimiento del fútbol femenino y el desarrollo de nuevas modalidades como el fútbol 7. Además, figuras influyentes del fútbol profesional, como Javier Tebas, han expresado su preocupación por el impacto que tendría una ampliación del torneo masculino en el ya saturado calendario internacional. Según Tebas, un aumento en la carga competitiva podría afectar negativamente tanto a los clubes como al bienestar de los jugadores.
¿Qué viene para los Juegos Olímpicos?
A estos desafíos se suma la evolución prevista del propio programa olímpico. En los Juegos de Los Ángeles 2028, el torneo masculino reducirá su número de selecciones participantes de dieciséis a doce, mientras que el femenino crecerá en sentido contrario. Este cambio refleja una tendencia hacia el equilibrio de género en el deporte olímpico, aunque también podría interpretarse como una señal de que el COI busca redefinir el papel del fútbol masculino dentro de los Juegos, posiblemente apostando por un formato más selectivo pero de mayor calidad.
Por último, el contexto global también influirá en el futuro del fútbol olímpico. Factores como el cambio climático podrían alterar incluso el calendario tradicional de los Juegos, abriendo la puerta a ediciones que se celebren en otoño en lugar de verano. Este tipo de ajustes obligaría a replantear por completo la planificación del fútbol internacional, desde ligas nacionales hasta torneos de selecciones. En este escenario, el diálogo entre organismos como el COI y la FIFA será clave para encontrar un equilibrio entre innovación, sostenibilidad y respeto por la estructura actual del deporte.