 El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicos
Deportes

El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicos

El COI plantea acercar el torneo masculino de fútbol olímpico al nivel de un Mundial y abre la puerta a futuras negociaciones con la FIFA para redefinir su formato y calendario.

Compartir:
Partido entre Argentina y Egipto en los Juegos Olímpicos - Selección Argentina
Partido entre Argentina y Egipto en los Juegos Olímpicos / FOTO: Selección Argentina

El fútbol en los Juegos Olímpicos podría experimentar transformaciones significativas en los próximos años, impulsadas por nuevas negociaciones entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. El vicepresidente del COI, Juan Antonio Samaranch, ha manifestado el deseo de que el torneo masculino se acerque más al nivel y formato de una Copa del Mundo, lo que implicaría cambios profundos en la estructura actual. Esta propuesta busca elevar el atractivo competitivo del fútbol olímpico, que históricamente ha estado limitado a jugadores menores de 23 años, con la excepción de tres futbolistas mayores por selección.

Sin embargo, este posible giro no está exento de tensiones. Desde la perspectiva de la FIFA, existen otras prioridades, como el fortalecimiento del fútbol femenino y el desarrollo de nuevas modalidades como el fútbol 7. Además, figuras influyentes del fútbol profesional, como Javier Tebas, han expresado su preocupación por el impacto que tendría una ampliación del torneo masculino en el ya saturado calendario internacional. Según Tebas, un aumento en la carga competitiva podría afectar negativamente tanto a los clubes como al bienestar de los jugadores.

Foto embed
Marruecos logra histórica medalla de bronce en futbol en los Juegos Olímpicos -

¿Qué viene para los Juegos Olímpicos?

A estos desafíos se suma la evolución prevista del propio programa olímpico. En los Juegos de Los Ángeles 2028, el torneo masculino reducirá su número de selecciones participantes de dieciséis a doce, mientras que el femenino crecerá en sentido contrario. Este cambio refleja una tendencia hacia el equilibrio de género en el deporte olímpico, aunque también podría interpretarse como una señal de que el COI busca redefinir el papel del fútbol masculino dentro de los Juegos, posiblemente apostando por un formato más selectivo pero de mayor calidad.

Por último, el contexto global también influirá en el futuro del fútbol olímpico. Factores como el cambio climático podrían alterar incluso el calendario tradicional de los Juegos, abriendo la puerta a ediciones que se celebren en otoño en lugar de verano. Este tipo de ajustes obligaría a replantear por completo la planificación del fútbol internacional, desde ligas nacionales hasta torneos de selecciones. En este escenario, el diálogo entre organismos como el COI y la FIFA será clave para encontrar un equilibrio entre innovación, sostenibilidad y respeto por la estructura actual del deporte.

En Portada

Ministro de Gobernación anuncia acciones tras quedar fuera del proceso de elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Ministro de Gobernación anuncia acciones tras quedar fuera del proceso de elección de Fiscal General

08:24 AM, Abr 20
Organizaciones sociales anuncian movilización para el 22 de abrilt
Nacionales

Organizaciones sociales anuncian movilización para el 22 de abril

10:17 AM, Abr 20
Guatemala oficializa ley para contener alza de combustiblest
Nacionales

Guatemala oficializa ley para contener alza de combustibles

09:18 AM, Abr 20
El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicost
Deportes

El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicos

11:20 AM, Abr 20
Más de un centenar de detenidos y heridos dejó el clásico paraguayot
Deportes

Más de un centenar de detenidos y heridos dejó el clásico paraguayo

09:50 AM, Abr 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos