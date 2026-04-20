Un centenar de detenidos y heridos dejó el clásico paraguayo

El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño quedó marcado por la violencia tras los graves incidentes registrados en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Según el reporte preliminar de las autoridades, los enfrentamientos entre hinchas y la Policía Nacional dejaron al menos 56 heridos y 63 detenidos, lo que obligó a la suspensión del encuentro cuando apenas transcurría la primera media hora de juego.
Durante una conferencia de prensa, encabezada por el comandante interino de la Policía Nacional, Carlos Silguero, se detalló la magnitud de los disturbios. El director general de Sanidad Policial, David Torales, informó que 11 agentes resultaron con lesiones de diversa consideración, dos de los cuales permanecen hospitalizados en el Hospital Central Policial Rigoberto Caballero, aunque fuera de peligro.
Incidentes en el clásico paraguayo
En paralelo, el sistema de salud civil también atendió a decenas de afectados. El director del Hospital de Barrio Obrero, Adán Godoy, indicó que 45 personas recibieron asistencia médica, en su mayoría por heridas leves como golpes, cortes o escoriaciones. Además, se reportaron casos por impactos de balines de goma, 25 personas con heridas contusas y 18 afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos utilizados para contener los disturbios.
Las autoridades también destacaron la evacuación de al menos 60 niños y dos mujeres embarazadas en medio del caos, según informó el jefe de Eventos Deportivos de la Policía, Héctor Fernández. En cuanto a los procedimientos, se realizaron múltiples detenciones: seis personas vinculadas directamente a la investigación, siete por alteración del orden público o posesión de objetos prohibidos, además de 18 aficionados con alcoholemia positiva y 32 cuidadores de vehículos.
De acuerdo con el comisario Juan Agüero, los primeros incidentes se originaron incluso antes del inicio del partido, cuando aficionados de Cerro Porteño sin entrada comenzaron a generar disturbios en los accesos al estadio. El compromiso, que enfrentaba al líder del torneo, Olimpia, dirigido por Pablo Sánchez, contra su inmediato perseguidor, fue finalmente suspendido con el marcador 0-0, dejando en evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el fútbol paraguayo.