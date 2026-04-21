 Israel Silva niega acusaciones tras viralización de video
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Israel Silva niega acusaciones tras viralización de video en redes sociales

El exdelantero Israel Silva se pronunció en redes tras viralizarse un video por presunto maltrato; negó las acusaciones y aseguró que el caso se resolverá en instancias legales.

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Israel Silva,
Israel Silva / FOTO:

El exdelantero brasileño Israel Silva está en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que se le señala por una presunta agresión contra una mujer. La difusión del material generó una ola de reacciones entre aficionados y usuarios digitales, especialmente por el reconocimiento que Silva alcanzó durante su paso por el fútbol guatemalteco, donde defendió camisetas importantes como la de Xelajú MC.

Ante la creciente controversia, el exfutbolista decidió emitir un comunicado público a través de sus redes sociales. En el mensaje, dirigido a la opinión pública, amigos, familiares y seguidores, Silva negó categóricamente las acusaciones en su contra. Aseguró que los señalamientos surgidos en su lugar de residencia son "totalmente falsos" y subrayó que, aunque pueden existir distintas versiones de los hechos, el caso será tratado en las instancias legales correspondientes, en respeto a su pareja y a la madre de su hijo.

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Comunicado de Israel Silva - Israel Silva

Israel Silva pide "prudencia"

Asimismo, el exjugador solicitó comprensión y prudencia mientras atraviesa este proceso, recordando que, pese a su condición de figura pública, continúa siendo un ser humano. En su pronunciamiento, expresó que mantiene la tranquilidad y confía plenamente en el sistema de justicia, manifestando su esperanza de que con el tiempo la verdad sea esclarecida. También hizo alusión a su fe, señalando que cree que todo se resolverá con la ayuda de Dios.

Cabe recordar que no es la primera vez que Silva enfrenta señalamientos de esta naturaleza. En 2020, el exdelantero fue sometido a un proceso penal por violencia física contra su exesposa, un antecedente que ha vuelto a cobrar relevancia tras la reciente difusión del video. Mientras tanto, el caso actual continúa generando debate público, a la espera de que las autoridades determinen los hechos con base en las investigaciones correspondientes.

@fabian_pr7

¿Israel Silva haciendo un Marco Pappa 2.0?

♬ sonido original - Fabian_pr7

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