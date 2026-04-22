 Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros
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Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros

El "Lobo" Ayala se llevó la peor parte: una ruptura total del tendón de Aquiles lo dejará fuera de las canchas por varios meses mientras cumple su proceso de recuperación.

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Los dos porteros de Cobán Imperial salieron lesionados ante Achuapa - Cobán Imperial
Los dos porteros de Cobán Imperial salieron lesionados ante Achuapa / FOTO: Cobán Imperial

El pasado domingo dejó una escena poco habitual en el futbol guatemalteco, cuando los dos porteros de Cobán Imperial tuvieron que abandonar el terreno de juego en un lapso de apenas 25 minutos en el partido ante el Deportivo Achuapa. Primero fue Tomás Casas, tras sufrir una conmoción, y posteriormente Víctor Ayala, quien presentó molestias en el tobillo. La situación obligó a una solución de emergencia: el delantero Óscar Mejía terminó ocupando la portería en un cierre de partido atípico.

Días después de aquel episodio, el club dio a conocer el parte médico oficial de ambos guardametas, despejando las dudas en torno a su estado de salud. En el caso de Casas, el informe detalla que sufrió un trauma craneoencefálico que, tras las evaluaciones, fue diagnosticado como un trauma facial. Los estudios descartaron complicaciones mayores a nivel craneal, aunque se detectó inflamación en la mácula del ojo derecho y una herida en el labio superior que requirió sutura. Por ello, el arquero deberá guardar reposo relativo antes de retomar la actividad.

Víctor Ayala no volverá a jugar con Cobán en 2026

Por su parte, Víctor Ayala recibió el diagnóstico más delicado. El guardameta sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha, una lesión de gravedad que lo obligará a pasar por el quirófano para la reconstrucción del tendón afectado. Posteriormente, iniciará un largo proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club, en un camino que pondrá a prueba su fortaleza física y mental.

Con este panorama, Casas aún mantiene una ligera posibilidad de regresar para la última jornada del Torneo Clausura 2026, aunque su participación sigue siendo incierta. En contraste, Ayala estará alejado de las canchas entre nueve y doce meses, por lo que su retorno podría darse hasta el próximo año. Mientras tanto, Cobán Imperial expresó su respaldo a ambos futbolistas, confiando en su recuperación y en que volverán más fuertes tras este complicado episodio.

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Óscar Mejía terminó defendiendo la portería de Cobán Imperial - Club y RR. SS.

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