Neymar y exdirectivos del Barcelona son absueltos

El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la absolución del futbolista brasileño Neymar y de los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, al descartar los delitos de corrupción entre particulares y estafa relacionados con el fichaje del jugador en 2013. La decisión ratifica el fallo previo de la Audiencia de Barcelona, que ya había concluido que no existían irregularidades penales en la operación.
La Sala de lo Penal del alto tribunal rechazó los recursos interpuestos por las acusaciones, subrayando en su resolución la "inconsistencia de la acusación" a partir de los hechos probados. En ese sentido, el Supremo respaldó que los contratos firmados durante el traspaso desde el Santos FC se ajustaron al marco legal y no constituyeron engaño ni perjuicio económico penalmente relevante para las partes implicadas.
El caso de Neymar y su fichaje con el Barça
El origen del caso se remonta al mediático fichaje de Neymar por el Barcelona en 2013, una operación que generó polémica por la compleja estructura de pagos. Inicialmente, el club catalán informó de un costo cercano a los 57 millones de euros, pero investigaciones posteriores elevaron la cifra total a más de 80 millones, incluyendo primas, contratos paralelos y acuerdos con la empresa del padre del jugador. Estas discrepancias dieron lugar a denuncias por presunta ocultación de información y supuestos pagos irregulares.
A raíz de estas acusaciones, la empresa brasileña DIS —poseedora de un porcentaje de los derechos económicos del futbolista— alegó haber sido perjudicada, lo que impulsó el proceso judicial por presunta estafa y corrupción entre particulares.
Sin embargo, tanto la Audiencia de Barcelona como el Tribunal Supremo coincidieron en que no se acreditó la existencia de delito, cerrando así un caso que durante años puso bajo escrutinio uno de los fichajes más controvertidos en la historia reciente del fútbol europeo.