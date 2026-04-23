 Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"
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Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"

El jugador del Barcelona, que se pierde el resto de la temporada por una lesión, también lamentó no poder ayudar al club en la recta final de la liga española.

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resultado-barcelona-vs-celta-de-vigo-la-liga-2 / FOTO: EFE

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, que se perderá lo que queda de temporada con su equipo por lesión, aseguró que el próximo curso volverá "más fuerte y con más ganas que nunca".

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor", escribió este jueves el internacional español en un mensaje en la red social Instagram.

El internacional español sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en La Liga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según las pruebas médicas a las que fue sometido este jueves.

El Barcelona informó de que su estrella, que se lesionó en el minuto 40 del partido del miércoles ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Lamine Yamal se pierde el resto de temporada

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Lamenta no poder ayudar al equipo

Después de conocerse el alcance de la lesión, el delantero de Mataró publicó un texto en redes sociales en el que lamenta "no poder ayudar al equipo" en las últimas seis jornadas de La Liga EA Sports, en la que el Barcelona lidera la competición con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid.

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", sostiene Lamine, que concluye el texto agradeciendo los mensajes de apoyo y un "¡Visca el Barça!".

El Barcelona derrotó ayer al Celta de Vigo 1-0 por el adelanto de la fecha 33 y sigue de líder de La Liga con 9 puntos de ventaja sobre su máximo archirrival, el Real Madrid.  

*Información EFE.

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