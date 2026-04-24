Manuel Pellegrini: "Fuimos superiores y merecimos más"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, consideró que el empate de su equipo ante el Real Madrid (1-1) fue tras un partido en el que sus futbolistas merecieron "más" y fueron "superiores" a los de Álvaro Arbeloa.
"Siempre se necesitan los tres puntos. Pero creo que fuimos superiores aquí al Real Madrid. Controlamos el partido y merecíamos desde antes haber hecho algún gol más", dijo el chileno, para quien, no obstante, "las ocasiones hay que concretarlas: tuvimos cuatro remates en los últimos minutos del primer tiempo, luego igual".
Indicó que hicieron "un buen partido en términos generales" y "sacar el punto al final es un buen punto".
"No fue fácil armar el once inicial, nos enfrentábamos al Madrid y queríamos posesión de balón. Decidimos cambiar el esquema con Roca, dejando a Fornals más suelto. Luego metimos a Isco y a Gio. Se fueron juntando y tuvimos ocasiones hasta que se concretó", explicó.
Habló Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha arremetido este viernes contra el arbitraje del partido que su equipo ha empatado ante el Betis en el descuento (1-1) y manifestado, tras el gol de Héctor Bellerín, que "hay que entender el fútbol y los que deciden, no saben".
Arbeloa dijo que hay una "falta muy clara de Antony a Mendy" previa a que Bellerín lograse el gol del empate, y reconoció que se llevan "otra decepción como ha pasado ya otras veces", aunque "cuando vas con resultados tan apretados, pueden pasar estas cosas: no estamos teniendo mucha suerte", dijo.
Se refirió también a una mano del lateral bético Ricardo Rodríguez y consideró que para él "es penalti clarísimo, con la mano abierta, no está pegada al cuerpo".
"Es una jugada muy clara, como la última. Mendy tiene ganada la posición. Es algo muy básico en el mundo del fútbol y no es la primera vez que nos pasa. Son decisiones que marcan el partido", afirmó el técnico madridista.
*Información EFE.