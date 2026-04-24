 Manuel Pellegrini: "Fuimos superiores y merecimos más"
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Manuel Pellegrini: "Fuimos superiores y merecimos más"

Por su parte, Álvaro Arbeloa expresó: "Hay que entender de futbol y los que deciden no saben".

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Pellegrino y Arbeloa se refirieron al empate de este viernes
Pellegrino y Arbeloa se refirieron al empate de este viernes / FOTO: EFE

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, consideró que el empate de su equipo ante el Real Madrid (1-1) fue tras un partido en el que sus futbolistas merecieron "más" y fueron "superiores" a los de Álvaro Arbeloa.

"Siempre se necesitan los tres puntos. Pero creo que fuimos superiores aquí al Real Madrid. Controlamos el partido y merecíamos desde antes haber hecho algún gol más", dijo el chileno, para quien, no obstante, "las ocasiones hay que concretarlas: tuvimos cuatro remates en los últimos minutos del primer tiempo, luego igual".

Indicó que hicieron "un buen partido en términos generales" y "sacar el punto al final es un buen punto".

"No fue fácil armar el once inicial, nos enfrentábamos al Madrid y queríamos posesión de balón. Decidimos cambiar el esquema con Roca, dejando a Fornals más suelto. Luego metimos a Isco y a Gio. Se fueron juntando y tuvimos ocasiones hasta que se concretó", explicó.

Betis rescata un empate ante Real Madrid en el último suspiro

El equipo de Álvaro Arbeloa podría terminar la fecha 32 con desventaja de 11 puntos frente al Barcelona.

Habló Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha arremetido este viernes contra el arbitraje del partido que su equipo ha empatado ante el Betis en el descuento (1-1) y manifestado, tras el gol de Héctor Bellerín, que "hay que entender el fútbol y los que deciden, no saben".

Arbeloa dijo que hay una "falta muy clara de Antony a Mendy" previa a que Bellerín lograse el gol del empate, y reconoció que se llevan "otra decepción como ha pasado ya otras veces", aunque "cuando vas con resultados tan apretados, pueden pasar estas cosas: no estamos teniendo mucha suerte", dijo.

Se refirió también a una mano del lateral bético Ricardo Rodríguez y consideró que para él "es penalti clarísimo, con la mano abierta, no está pegada al cuerpo".

"Es una jugada muy clara, como la última. Mendy tiene ganada la posición. Es algo muy básico en el mundo del fútbol y no es la primera vez que nos pasa. Son decisiones que marcan el partido", afirmó el técnico madridista.

Pellegrini-Arbeloa: Reencuentro en la fe improbable del Real Madrid

Conoce más de la previa del Real Betis vs. Real Madrid de este viernes 24 de abril (13:00 horas GT).

*Información EFE.

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