Sergio Chumil en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias

El guatemalteco Sergio Chumil continúa firmando una destacada actuación en la Vuelta a Asturias, consolidándose dentro del top 10 de la clasificación general tras una exigente tercera etapa marcada por la alta montaña. En un recorrido selectivo entre Figueras y Vegadeo, el corredor nacional volvió a responder a la altura de los favoritos, demostrando regularidad y resistencia en una jornada clave antes del cierre de la competencia.
La etapa fue conquistada por el mexicano Edgar Cadena, quien se lució con una escapada en solitario a falta de 22 kilómetros para la meta, deteniendo el cronómetro en 4:08:34. Por su parte, Chumil cruzó la línea de llegada en la posición 14, a tan solo 26 segundos del ganador, integrando el grupo principal donde también se encontraban los hombres fuertes de la general.
Lo que viene para Sergio Chumil
En la clasificación acumulada, el liderato permanece en manos del colombiano Nairo Quintana, quien registra un tiempo total de 10:50:30 y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores. Mientras tanto, Chumil se ubica en la novena posición, a 4 minutos y 1 segundo del líder, manteniéndose firme en el top 10 a falta de la última jornada.
La Vuelta a Asturias concluirá este domingo, con todo por definirse en el tramo final. Para Sergio Chumil, el objetivo será sostener su lugar entre los diez mejores, un resultado que ya representa un paso significativo en su proyección internacional y que confirma su crecimiento dentro del ciclismo profesional.