 Convocados de Comunicaciones para juego ante Malacateco
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Comunicaciones se blinda de jugadores de edad limitada ante Malacateco

En total, son siete los jugadores convocados con el fin de no tener complicaciones a la hora de cumplir con el reglamento

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Comunicaciones llevó a siete jugadores de edad limitada a Malacatán, San Marcos
Comunicaciones llevó a siete jugadores de edad limitada a Malacatán, San Marcos / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones, que ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, visita este domingo Malacatán, San Marcos, para medirse al Deportivo Malacateco, club que lucha en el cierre de la fase regular evitar el descenso, y eso lo podría conseguir con un triunfo ante el "Albo".

Y con relación a este partido, Comunicaciones brindó este sábado su listado de convocados, donde se incluyen a siete jugadores de edad limitada, quienes podrán ser usados para cumplir con los restantes 00 minutos para que los "Cremas" cumplan con el artículo 58 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2025-2026, el cual hace alusión a la participación de los jugadores de edad limitada. 

David Prada, Sebastián Morales, José Ayala, Joseph Folgar, José Ramírez y Josué Padilla son los jugadore de edad limitada convocados por el técnico chileno, Marco Antonio Figueroa, para poder cumplir con el reglamento y evitar la pérdida de tres puntos, que de suceder, podría estar de nuevo en una situación relacionada al descenso, hoy ya salvado matemáticamente.     

Se cierra la fase regular del Clausura 2026 de Liga Nacional

Emociones a granel tendrá la última jornada del Clausura 2026, la cual se disputará este domingo 26 de abril a las 15:00 horas.

Los convocados de Comunicaciones

En total, son 19 los jugadores convocados por el chileno Figueroa. Entre los porteros, no está Fredy Pérez, sino Arnold Barrios y Jorge Moreno.

En la línea defensiva fueron convocados: Elsar Martínez, David Prada, Emerson Raymundo, José Gálvez, Rafael Morales, Sebastián Morales, Walter García y Wilson Pineda.  

Gael Sandoval, José Grajeda, José Ayala y Joseph Folgar son los jugadores mediocampistas que viajaron a San Marcos.

Por último, en la línea delantera fueron llamados: Agustín Vuletich, Edy Palencia, José Ramírez, Josué Padilla y Lynner García. 

Lo que se juega Comunicaciones

  • Ganar la fase de clasificación: Depende de combinación de resultados
  • Quedar entre los cuatro primeros lugares: Depende de un triunfo o empate sumado a que Antigua no sume tres puntos
  • Cumplir con el reglamento de competencia: Participación de jugadores de edad limitada.   
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David Prada, jugador de edad limitada, en una acción durante su debut en esta temporada (Apertura 2025) - Alex Meoño

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