Se cierra la fase regular del Clausura 2026 de Liga Nacional

Un total de seis partidos simultáneos serán parte del gran escenario este domingo 26 de abril cuando en la Liga Nacional se desarrolle la última fecha de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026, donde estarán en juegos varias cosas, entre ellas, el último boleto a los cuartos de final, el cual podría ser entre Guastatoya y Mictlán; además, el último descenso donde cuatro equipos tratarán de no ser los que pierdan la categoría: Marquense, Guastatoya, Malacateco y Mictlán. También está en juego el liderato de goleo, donde todo apunta a Nicolás Martínez y la definición del portero menos vencido.
Lucha por los cuartos de final
Xelajú, Mixco, Municipal, Comunicaciones, Antigua, Cobán Imperial y Marquense ya tienen asegurado un boleto a los cuartos de final, y este domingo buscarán la mejor posición para encarar de buena forma la fase final en busca del título nacional.
Hay un boleto pendiente el cual será peleado por Guastatoya (28 puntos) y Mictlán (26 puntos), con ventaja para el "Pecho Amarillo", aunque ellos también están en la pelea por no descender.
En la lucha por ser ganador de la fase regular está destinado para cuatro equipos: Xelajú y Mixco con 36 puntos cada uno, Municipal y Comunicaciones con 35.
Lucha por el no descenso
Achuapa descendió de forma anticipada, y este domingo se conocerá al segundo club que perderá la categoría.
En esa lucha por no descender están Marquense (53 puntos), Guastatoya (50 puntos), Malacateco (50 puntos) y Mictlán (50 puntos).
El partido clave será entre Guastatoya y Marquense en el estadio David Cordón Hichos.
Asimismo, Nicolás Martínez busca su tercer titulo de goleo; solo William Fajardo podría arrebatarle dicho título individual.
Jornada 22 del Clausura 2026
Todos los partidos a las 15:00 horas
- Aurora vs. Mictlán en el estadio Guillermo Slowing
- Municipal vs. Mixco en el estadio El Trébol
- Achuapa vs. Antigua en el estadio Winston Pineda Gudiel
- Xelajú vs. Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco
- Guastatoya vs. Marquense en el estadio Manuel Ariza
- Malacateco vs. Comunicaciones en el estadio Santa Lucía.