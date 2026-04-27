 Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026
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Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026

Solamente en la final pueden existir tiempos extra o penales; en cuartos de final y semifinales el criterio de desempate cambia.

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Municipal vs. Cobán - Jornada 18 Clausura 2026 - Alex Meoño
Municipal vs. Cobán - Jornada 18 Clausura 2026 / FOTO: Alex Meoño

El Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco entra en su fase más emocionante con el inicio de la etapa de eliminación directa, en la que ocho equipos lucharán por el título. A partir de los cuartos de final, cada detalle cobra especial relevancia, y entre ellos destacan los criterios de desempate, que serán determinantes para definir a los clasificados cuando las series se encuentren igualadas.

Uno de los aspectos más importantes para esta fase final es el peso que adquiere la tabla de posiciones de la fase regular. Para el Clausura 2026, este factor será clave en las rondas de cuartos de final y semifinales, ya que servirá como criterio principal en caso de empate en el marcador global. Esto significa que los equipos mejor posicionados llegan con una ventaja estratégica que podría resultar decisiva.

Los criterios de desempate en el Clausura 2026

En estas dos primeras rondas de eliminación directa, el primer criterio de desempate será la diferencia de goles en el marcador global. Si persiste la igualdad tras los dos partidos, avanzará automáticamente el equipo mejor ubicado en la tabla de clasificación. Bajo este reglamento, no habrá tiempos extras ni definición por penales, lo que obliga a los clubes a gestionar cada minuto con inteligencia, sabiendo que la posición previa puede inclinar la balanza.

Sin embargo, el panorama cambia completamente en la gran final. En esta instancia, si el marcador global termina empatado, no se tomará en cuenta la posición en la tabla. En su lugar, se disputarán tiempos extras para buscar un ganador. De mantenerse la igualdad tras el alargue, el campeón se definirá desde el punto penal, añadiendo un componente de dramatismo y tensión al desenlace del torneo.

En cuanto a la programación, los cuartos de final arrancan el miércoles 29 de abril con el duelo entre Cobán Imperial y Mixco en el Estadio José Ángel Rossi, seguido por el enfrentamiento entre Antigua y Comunicaciones en el Estadio Pensativo. La jornada continúa el jueves 30 con Marquense frente a Xelajú y Guastatoya contra Municipal. Los partidos de vuelta se disputarán entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, cuando se conocerán los semifinalistas de un torneo que promete emociones intensas hasta el último minuto.

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Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026 - Emisoras Unidas

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