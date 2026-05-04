 Fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026
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Confirmadas las fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026

Xelajú, Municipal, Mixco y Comunicaciones son los cuatro clubes que lucharán por el título del Clausura 2026.

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Foto de archivo de partido entre Municipal y Mixco - Archivo
Foto de archivo de partido entre Municipal y Mixco / FOTO: Archivo

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su fase decisiva tras un fin de semana cargado de emociones en los cuartos de final. Las series dejaron grandes momentos, destacando la dramática clasificación de Mixco, que eliminó a Cobán Imperial con dos goles en apenas un minuto. Por su parte, Comunicaciones dio un golpe de autoridad al dejar fuera al bicampeón Antigua GFC., mientras que Municipal resolvió con solvencia su serie ante Deportivo Guastatoya. Xelajú, en tanto, mostró eficacia para imponerse a Marquense y asegurar su lugar entre los cuatro mejores.

Los semifinalistas reflejan la consistencia mostrada durante la fase regular, ya que avanzaron los cuatro primeros de la tabla: Xelajú, Municipal, Mixco y Comunicaciones. Cada uno llega con argumentos sólidos, aunque con realidades distintas en cuanto a historia y experiencia. Mientras los clubes tradicionales buscan reafirmar su grandeza, el conjunto mixqueño se presenta como la gran sorpresa del torneo, con la ilusión intacta de hacer historia.

Fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026

En cuanto a los objetivos, Comunicaciones y Municipal tienen la mirada puesta en una nueva final, ambos con la ambición de alcanzar su título número 33 y seguir ampliando su legado en el fútbol guatemalteco. Xelajú, por su parte, aspira a conquistar su octavo campeonato, respaldado por una afición que siempre juega un papel fundamental en instancias decisivas. Mixco, sin títulos en su palmarés, encara esta etapa como una oportunidad única para lograr su primer campeonato y consolidarse como una nueva fuerza en el balompié nacional.

Los horarios de las semifinales ya están definidos y prometen emociones intensas en cada encuentro:

Semifinales de ida

  • Miércoles 6 de mayo: Deportivo Mixco vs. Municipal — 15:00 horas
  • Jueves 7 de mayo: Comunicaciones vs. Xelajú — 20:00 horas

Semifinales de vuelta

  • Sábado 9 de mayo: Municipal vs. Mixco — 18:00 horas
  • Domingo 10 de mayo: Xelajú vs. Comunicaciones — 19:00 horas
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Confirmadas las fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026 - Emisoras Unidas

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