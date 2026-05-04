Federación panameña pone a disposición vías de denuncia

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) alzó la voz este lunes con un mensaje contundente en medio de la controversia por un presunto caso de amaño de partidos en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). A través de un comunicado oficial, el organismo dejó clara su postura de "cero tolerancia frente al amaño de partidos", subrayando que este tipo de prácticas "atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales" del deporte. La declaración llega en un momento delicado, con una investigación en curso que ha puesto nuevamente bajo la lupa la transparencia del fútbol panameño.
El pronunciamiento se produce tras los hechos ocurridos en el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la última jornada de la primera fase. Una acción puntual, en el minuto 90, encendió las alarmas: un error del portero José Calderón derivó en un autogol que significó el 3-2 definitivo. La jugada generó cuestionamientos inmediatos dentro y fuera del campo, lo que llevó a la LPF a abrir una investigación de oficio y activar sus protocolos a través de la Unidad de Integridad, que ya ha comenzado a citar a los involucrados.
Federación Panameña de Fútbol invita a denunciar
En este contexto, la FPF destacó que cuenta con herramientas institucionales para enfrentar este tipo de situaciones. "El fútbol panameño ha enfrentado este desafío con determinación y acciones concretas a través de la Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria de la FPF", señala el documento, en el que además se enfatiza la existencia de mecanismos permanentes de vigilancia. Entre estos, sobresale la implementación de protocolos avalados por organismos internacionales, que permiten actuar tanto por iniciativa propia como a partir de denuncias formales.
Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la insistencia en la participación activa de los actores del fútbol y de la ciudadanía. La federación informó que mantiene habilitados canales de denuncia anónimos y directos, con el objetivo de facilitar el acceso a información clave sin comprometer la seguridad de quienes decidan reportar irregularidades. Asimismo, recordó que se realizan capacitaciones mensuales a los clubes sobre prevención, identificación de riesgos y uso adecuado de estos mecanismos, reforzando así una cultura de transparencia y responsabilidad compartida.
La FPF también apeló a la memoria reciente para subrayar la gravedad del problema, recordando antecedentes como la "Operación Garra", que en colaboración con el Ministerio Público derivó en condenas por amaño de partidos. Este nuevo caso, sumado a denuncias en 2023 y detenciones en 2024, evidencia que la amenaza persiste. Tanto la liga como el Sporting San Miguelito han solicitado una investigación profunda y sanciones ejemplares si se comprueban irregularidades, en un esfuerzo conjunto por proteger la credibilidad del fútbol panameño y enviar un mensaje claro contra cualquier intento de manipulación.