 Pep Guardiola, mejor entrenador de abril en Premier League
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Pep Guardiola, elegido mejor entrenador de abril en la Premier League

En tres jornadas para el final de la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda plaza, a cinco puntos de distancia del Arsenal, pero con un partido menos que los 'Gunners'.

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Pep Guardiola fue elegido el mejor entrenador de abril en la Premier League
Pep Guardiola fue elegido el mejor entrenador de abril en la Premier League / FOTO: EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sido elegido mejor entrenador de abril en la Premier League, y consigue su decimotercer galardón desde su llegada a Inglaterra en 2016

En la clasificación histórica, se queda en tercera posición y solo le superan Arsene Wenger, con quince, y el inalcanzable Alex Ferguson, que durante su etapa en el Manchester United cosechó 27 de estos premios.

En abril, Guardiola, que ya había recibido el premio en febrero, dirigió al City a tres triunfos, contra Chelsea, Arsenal y Burnley y a un empate contra el Everton durante un mes en el que, a pesar de los grandes resultados cosechados, se alejaron las opciones de ganar la Premier frente al Arsenal.

En tres jornadas para el final, el Manchester City ocupa la segunda plaza, a cinco puntos de distancia del Arsenal, pero con un partido menos que los 'Gunners'.

Los 'Sky Blues' tienen que ganar todos sus partidos y esperar un tropiezo del Arsenal, y en caso de quedar empatados a puntos, tener una mejor diferencia de goles que el conjunto de Mikel Arteta.

Guardiola se impuso en las votaciones a su compatriota Andoni Iraola, que tiene al Bournemouth invicto desde el 19 de enero, Arne Slot (Liverpool), quien también sumó tres victorias en el torneo doméstico, Daniel Farke (Leeds United), Nuno Espirito Santo (West Ham United), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) y Vítor Pereira (Nottingham Forest).

Pep Guardiola: “Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes”

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid dijo: “Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra el City”

Guardiola: "Rodri aún no está cómodo"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que Rodrigo Hernández aún no está cómodo después del problema muscular en la ingle que sufrió el mes pasado y no sabe cuándo volverá a estar disponible.

Rodri se lesionó en la ingle el pasado 19 de abril y se ha perdido las victorias contra Burnley y Southampton y el empate contra el Everton en la Premier League.

"Hemos sobrevivido sin él durante muchos meses", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa al ser preguntado por el impacto de su ausencia.

"Aún no está cómodo del todo. Esta tarde veremos cómo está. Ojalá que mañana pueda estar con nosotros, pero no dependemos de él. Los goles que nos han marcado no dependen de si estaba Rodri o no", añadió el técnico español.

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Rodri, jugador del Manchester City - EFE

*Información EFE.

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