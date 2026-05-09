El City gana y espera un tropiezo del Arsenal en la Premier

El Manchester City no piensa bajar los brazos en la pelea por la Premier League. El equipo de Pep Guardiola sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 3-0 al Brentford en el Etihad Stadium para mantener viva la lucha por el título y trasladarle toda la presión al Arsenal, que este domingo afrontará una complicada visita al West Ham United. Los "citizens" necesitaban reaccionar tras el empate frente al Everton y lo hicieron con paciencia, carácter y una nueva exhibición de talento de Jeremy Doku.
Durante buena parte del encuentro, el City se encontró con un muro difícil de derribar. Las ocasiones aparecieron, pero el balón se negaba a entrar. Erling Haaland desperdició varias oportunidades claras y los intentos ofensivos de Doku parecían quedarse siempre a medio camino. Mientras tanto, el Brentford se mantenía firme y alimentaba la sensación de que podía sorprender en cualquier contraataque. El nerviosismo comenzaba a crecer en las gradas del Etihad, conscientes de que cualquier tropiezo podía significar despedirse definitivamente de la carrera por el campeonato.
El City espera un traspié de los Gunners
Sin embargo, Guardiola encontró la solución desde el banquillo. El ingreso de Phil Foden y Omar Marmoush cambió el ritmo del partido y abrió el camino hacia la victoria. Apenas segundos después de entrar al campo, Foden participó en una jugada de córner que terminó en los pies de Doku. El extremo belga, inspirado en las últimas jornadas, se inventó un remate extraordinario que se coló en la escuadra y desató el alivio en Manchester. A partir de ahí, el City encontró espacios y amplió la ventaja con un gol de Haaland y otro de Marmoush en el tiempo añadido.
El triunfo deja al Manchester City con 74 puntos, apenas dos menos que el Arsenal y con la misma cantidad de partidos disputados. Además, los dirigidos por Guardiola mejoraron su diferencia de goles, un factor que podría resultar decisivo en el desenlace del campeonato.
Mientras el City mantiene intacta la esperanza con partidos aún pendientes ante Crystal Palace, Bournemouth y Aston Villa, el Arsenal afronta ahora la obligación de responder para no ceder terreno en una de las definiciones más intensas de la Premier League en los últimos años.