Momentos mágicos entre futbolistas y sus madres

Este 10 de mayo, algunos países, incluido Guatemala, celebran el Día de la Madre, una fecha especial que reconoce y honra a la mujer de la casa, a ese ser que en países como Latinoamérica es un ejemplo de vida por su lucha y perseverancia ante la vida. Y el futbol no se aleja de esta conmemoración. A lo largo de los años vemos en las diferentes competencias a nivel mundial cómo los jugadores rinden homenaje a esas mujeres que confiaron en el sueño de sus hijos y los acompañaron en los momentos más difíciles de esa etapa que forma a un futbolista.
Por eso, cuando los jugadores a nivel mundial logran hechos importantes, siempre el nombre de la madre va adelante. Goles, homenajes, ceremonias importantes, cualquier lugar es siempre ideal para recordar al ser que les dio la vida.
A continuación, Emisoras Unidas (Deportes) recuerda algunos momentos históricos que han quedado en la memoria del aficionado por esa relación de amor, respeto y admiración entre futbolistas y sus mamás.
Agradecimiento de Maradona a "Tota"
Diego Maradona ganaba el Mundial México 1986 y momentos después de haber levantado el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, la Radio Rivadavia con José María contactó vía telefónica a Dalma Salvadora Franco, doña "Tota", la madre de Diego, con su hijo que acababa de celebrar la gran gesta en el estadio Azteca.
El diálogo, a pesar de tener 40 años, sigue resonando en los fanáticos del futbol.
El discurso del "Dibu" Martínez
Era el año 2023 y se celebraba la gala del Balón de Oro de la revista France Football, y Emiliano "Dibu" Martínez ganaba el premio al Mejor Portero de la FIFA, trofeo "Yashin".
Al momento de dar discurso como portero campeón del mundo, el "Dibu" hizo llorar a más de alguno al recordar a su nadre.
"Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arqueros mirás cuando sos chico. Yo digo que ver a mi mamá limpiar edificios ocho o nueve horas. Mi papá trabajar. La verdad: mis ídolos son ellos. Muchas gracias", fue el gran discurso que dio Martínez.
@discursoganador
Recuerda siempre de dónde vienes. #dibumartinez #exito #mindset #mente #luchar #esfuerzo #inspiracion #parati #fyp♬ Einaudi: Experience - Ludovico Einaudi & Daniel Hope & I Virtuosi Italiani
Gol de Alessandro Florenzi, y el abrazo con su abuela
Una imagen que jamás se olvida en el futbol es una carrera descomunal del jugador italiano de la Roma, Alessandro Florenzi, quien tras anotar un gol se dirigió al graderío donde posteriormente se dio un abrazo con su abuela Aurora de 82 años, una mujer a la que él consideraba su madre y que era parte importante en su vida.
Era la fecha 3 de la Serie A en la emporada 2014-2015, y la Roma recibió a Cagliari. Florenzi había invitado a su abuela al estadio (iba por primera vez al estadio), sin imaginar que ese día convertiría el gol más importante de su carrera y daría al futbol uno de los abrazos más hermosos de la historia, aunque eso le haya servido ganarse una tarjeta amarilla.
Hay miles de historias más de futbolistas con sus madres. Homenajes póstumos, dedicatoria de goles, entrevistas emotivas, pero todas recargadas con un sentimiento transparente y eterno: El amor a mamá.