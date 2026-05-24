Tena revela la lista de convocados de Guatemala

Entre los 19 convocados por Luis Fernando Tena, Municipal y Antigua GFC destacan como los equipos con mayor representación en la Selección de Guatemala.

Once titular de Guatemala ante Argelia
Once titular de Guatemala ante Argelia / FOTO: Les Verts

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer, a primera hora de este domingo, la lista de convocados por el director técnico Luis Fernando Tena para la próxima semana de trabajo de la selección mayor. La concentración se llevará a cabo del 25 de mayo al 1 de junio del presente año, como parte de la preparación de cara a los próximos compromisos internacionales del combinado nacional. Selección de fútbol de Guatemala continúa afinando detalles en su proceso de consolidación bajo la dirección del estratega mexicano.

La nómina está compuesta por un total de 19 futbolistas, en la que destaca una fuerte presencia de jugadores del Club Social y Deportivo Municipal, reciente campeón del fútbol guatemalteco. También sobresale las ausencias de Olger Escobar, jugador del CF Montreal de la MLS, y de Darwin Lom, del Club The Strongest, de Bolivia, que seguramente se incorporarán a los trabajos a partir de la próxima semana.

Lista de convocados de Guatemala:

  • JOSE AGUSTIN ARDON CASTELLANOS - ANTIGUA GFC
  • JOSE MARIO ROSALES MARROQUIN - ANTIGUA GFC
  • LUIS JOSÉ MORÁN VARELA - ANTIGUA GFC
  • OSCAR ALEXANDER SANTIS CAYAX - ANTIGUA GFC
  • OSCAR ANTONIO CASTELLANOS SANTOS - ANTIGUA GFC
  • KEVIN ESTUARDO RAMÍREZ SIGUENZA - DEPORTIVO MALACATECO
  • WILLIAM JEHÚ FAJARDO MONTENEGRO - DEPORTIVO MIXCO
  • ARIÁN ESTUARDO RECINOS VEGA - UNH WILDCATS
  • MARCELO ADRIAN HERNANDEZ DE LEÓN - C.S. CARTAGINES
  • JOSÉ CARLOS PINTO SAMAYOA - COMUNICACIONES F.C.
  • DANIEL OMAR MENDEZ SANCHEZ - PACHUCA F.C.
  • MATTHEW DOMINIC EVANS WOLF - LAFC
  • NICHOLAS GEORGE HAGEN GODOY - COLUMBUS CREW
  • JOSE ALFREDO MORALES CONCUA - CSD MUNICIPAL
  • NICOLAS SAMAYOA PACHECO - CSD MUNICIPAL
  • JONATHAN FRANCISCO FRANCO GONZALEZ - CSD MUNICIPAL
  • RUDY JOSUE MUÑOZ BOTEO - CSD MUNICIPAL
  • JEFRY LEONARDO BANTES RODRIGUEZ - CSD MUNICIPAL
  • JOHN ROBERTH MENDEZ SANCHEZ - CSD MUNICIPAL

Finalmente, la selección guatemalteca disputará dos partidos amistosos en el mes de junio como parte de su preparación internacional. El primero será ante República Checa el 4 de junio a las 18:00 horas, mientras que el segundo se jugará el 7 de junio a las 14:00 horas frente a Ecuador. Inicialmente estaba programado un tercer encuentro ante Austria, sin embargo, este fue cancelado por normativa de la FIFA.

Selección Nacional de Guatemala - FFG

