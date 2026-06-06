La rusa Mirra Andreeva conquista Roland Garros 2026

Mirra Andreeva escribió una página memorable en la historia del tenis al conquistar su primer título de Grand Slam en Roland Garros. La rusa de 19 años se impuso con autoridad a la polaca Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego, confirmando el enorme potencial que la ha convertido en una de las figuras emergentes más destacadas del circuito femenino. El triunfo representa la culminación de una temporada sobresaliente y la consolida entre las mejores jugadoras del mundo.
Entrenada por la española Conchita Martínez, Andreeva se convirtió en la primera tenista rusa en levantar el trofeo parisino desde Maria Sharapova en 2014. Además, es la campeona más joven del torneo desde que Monica Seles conquistó su tercer título en 1992. Actualmente ubicada en el octavo puesto del ranking mundial, la siberiana dará un importante salto en la clasificación tras su éxito en París, acercándose al grupo de las cinco mejores del planeta.
Día histórico para Mirra Andreeva
La final enfrentó a dos historias muy diferentes. Mientras Andreeva llegaba como una de las principales candidatas al título, Chwalinska protagonizó una de las campañas más sorprendentes del torneo. Procedente de la fase previa, la polaca de 24 años se convirtió en la primera jugadora en alcanzar la final de Roland Garros desde la clasificación. Sin embargo, la agresividad y consistencia de la rusa terminaron por imponerse ante el tenis creativo y valiente de su rival.
El título es el reflejo del crecimiento que Andreeva ha experimentado en los últimos años. Tras alcanzar las semifinales de Roland Garros en 2024, la joven rusa ha mostrado una evolución notable tanto en su juego como en su madurez competitiva. Con 36 victorias en la temporada y un dominio destacado sobre tierra batida, donde acumula 23 triunfos, Andreeva confirma que su irrupción ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que la posiciona como una de las grandes protagonistas del tenis mundial.