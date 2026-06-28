Guatemala celebra la 37.ª Carrera del Día Olímpico

La 37.ª edición de la Carrera del Día Olímpico se celebró este domingo 28 de junio en Guatemala, como parte de las actividades conmemorativas del Día Olímpico, que se recuerda cada 23 de junio en honor a la fundación de los Juegos Olímpicos modernos en 1894. Organizada por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la jornada reunió a miles de participantes en distintos puntos del país con el propósito de promover los valores de Excelencia, Amistad y Respeto, pilares fundamentales del movimiento olímpico.
En la Ciudad de Guatemala, los corredores tuvieron la oportunidad de participar en recorridos de 4, 8 y 12 kilómetros, mientras que en los departamentos se habilitaron distancias de 5 y 10 kilómetros. La actividad estuvo abierta a personas de todas las edades y niveles de condición física, desde niños y familias hasta atletas experimentados. Más allá de la competencia, la carrera buscó incentivar la convivencia, el disfrute del ejercicio y la adopción de hábitos saludables, recordando que el objetivo principal no era el tiempo de llegada, sino compartir una experiencia deportiva en un ambiente de integración.
La finalidad de la Carrera del Día Olímpico
Como es tradición, la Carrera del Día Olímpico contó con la presencia de destacados representantes del deporte nacional. El banderazo de salida fue dado por Alejandra Higueros, actual líder del ranking mundial de la World Taekwondo en freestyle poomsae, y por Jorge Vega, reciente campeón panamericano de gimnasia artística tras conquistar la medalla de oro en Río de Janeiro, Brasil. Asimismo, los participantes convivieron con atletas como Josselyn Echeverría, Uriel Barrondo, Sonia Leticia Max, Mersi Xep, Michael Xep, Diego Aguilar, Armando Batres, Mario Pacay y Alberto González, quienes inspiraron a los asistentes con su trayectoria y compromiso deportivo.
La edición 2026 se desarrolló bajo el lema "Let's Move" (Vamos a movernos), una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para fomentar la actividad física y combatir el sedentarismo. A través de este evento, el Comité Olímpico Guatemalteco reafirmó su compromiso de acercar el deporte a la población y de fortalecer una cultura basada en el movimiento, la inclusión y los valores olímpicos, demostrando que cada paso dado durante la jornada representa un avance hacia una sociedad más saludable y unida.