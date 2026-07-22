 Federación Italiana confirma contactos con Pep Guardiola
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Federación Italiana confirma contactos con Pep Guardiola

Pep Guardiola es el gran objetivo de Italia. La federación hará un esfuerzo económico para contratarlo y Paolo Maldini encabeza las reuniones con el entrenador catalán.

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Imagen de archivo de Pep Guardiola dirigiendo al Manchester City - instagram @mancity
Imagen de archivo de Pep Guardiola dirigiendo al Manchester City / FOTO: instagram @mancity
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La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para convertirlo en el nuevo seleccionador de Italia, en una operación que, de concretarse, sería una de las más impactantes de los últimos años en el fútbol internacional. El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, reconoció públicamente los contactos con el entrenador español, aunque dejó claro que todavía no existe un acuerdo y que las negociaciones siguen abiertas. La federación busca al sucesor de Gennaro Gattuso, quien dejó el cargo hace más de tres meses tras no conseguir la clasificación de la 'Azzurra' al Mundial 2026.

Malagò explicó que la federación está dispuesta a realizar un esfuerzo económico sin precedentes para intentar convencer al actual técnico del Manchester City. "Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola", declaró durante su participación en el programa Vivavoce. No obstante, también llamó a la cautela respecto a las posibilidades de cerrar la contratación. "No está dicho que la operación vaya a salir adelante", afirmó, al tiempo que destacó que "era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos".

Además de Guardiola hay otras opciones

El dirigente reveló además que Guardiola no es el único nombre que analiza la federación para liderar el nuevo proyecto de la selección italiana. Entre las alternativas confirmadas figuran Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2020 con Italia, y Andrea Pirlo, aunque Malagò aseguró que la lista de aspirantes es más amplia. Incluso dejó entrever que podría aparecer una opción inesperada para el banquillo. "Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", comentó, anticipando que la decisión se conocerá en un corto plazo.

Los contactos con Guardiola se intensificaron durante el fin de semana, cuando el director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, y su asesor Leonardo sostuvieron una reunión con el estratega español para evaluar la viabilidad del proyecto, según informaron medios locales. A pesar del interés mutuo, la negociación continúa siendo compleja debido al prestigio del entrenador y a su situación contractual. Mientras tanto, la federación trabaja contrarreloj para definir al nuevo seleccionador que tendrá la misión de reconstruir a una Italia golpeada tras quedarse fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

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Guardiola fue homenajeado en su último partido con el City - Agencia EFE

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