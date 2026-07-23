 Guatemala buscará su tercera clasificación al Mundial Sub-20
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Guatemala buscará su tercera clasificación al Mundial Sub-20

Conoce el perfil de cada uno de los rivales que tendrá la “Bicolor” de Sebastián Bini en busca del boleto mundialista.

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elección Sub-20 de Guatemala
elección Sub-20 de Guatemala / FOTO: FFG
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Este viernes 24 de julio se pone en movimiento el esférico en el Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf (Premundial Sub-20), el cual se realizará México, y que dará a la Selección Nacional de Guatemala, que dirige el argentino Sebastián Bini, la oportunidad de clasificarse a su tercera Copa del Mundo de la FIFA en dicha categoría.

El torneo, parte del calendario renovado de competencias de selecciones juveniles de Concacaf, también servirá como competencia clasificatoria para el Torneo Olímpico de Futbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del Premundial Sub-20 se clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028. En caso de que Estados Unidos, ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos, gane la competencia regional, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

Perfil de Guatemala

Guatemala disputará su vigésimo tercera (23) participación en el Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf tras clasificar directamente como una de las selecciones mejor posicionadas en el Ranking Sub-20 Masculino de Concacaf. Los chapines competirán en el grupo B junto a México, Costa Rica, y, Antigua y Barbuda.

Los guatemaltecos buscarán su primer título regional después de finalizar dos veces como subcampeones, en 1962 y 1973.

Perfil de México

México, campeón defensor, disputará su 29ª participación en la competencia y buscará ganar títulos consecutivos del Campeonato Sub-20 por segunda vez bajo el formato actual, además de ampliar su récord histórico de 14 títulos. México también buscará clasificar a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA por 18ª ocasión, un récord en la región.

El anfitrión intentará mantener su dominio ofensivo después de liderar el torneo de 2024 con 122 remates totales y 13 goles, terminando como el equipo con mayor producción ofensiva de la competencia en su camino al título.

Perfil de Costa Rica

Costa Rica disputará su 23 participación en el Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf, en busca de su tercer título regional y el primero desde 2009. Los costarricenses clasificaron tras finalizar en el primer lugar del grupo E en los Clasificatorios Sub-20 de Concacaf 2026 con un récord invicto de 3-1-0.

Costa Rica ganó el Campeonato Sub-20 de Concacaf en 1988 y 2009, y también alcanzó la final en 1994 y 2011.

Perfil de Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda regresa al Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf para disputar su sexta participación y la primera desde la edición de 2022.

Los "Benna Boys" disfrutaron de una campaña clasificatoria histórica al ganar el grupo C en los Clasificatorios Sub-20 de Concacaf 2026 con victorias en sus cuatro partidos de la fase de grupos, algo inédito en la historia del país.

Antigua y Barbuda busca avanzar a la fase eliminatoria por primera vez.

Calendario de la Selección Sub-20 de Guatemala

No. Partido  Fecha  Horario 
1 Guatemala vs. Costa Rica  Viernes, 24 de julio  14:00 horas GT
2 Antigua y Barbuda vs. Guatemala  Lunes, 27 de julio  17:00 horas GT
3 México vs. Guatemala  Jueves, 30 de julio  19:00 horas GT

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