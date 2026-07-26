 Luis Suárez da otro triunfo a un Inter de Miami sin Messi
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Luis Suárez da otro triunfo a un Inter de Miami sin Messi

Durante el partido, Germán Berterame tuvo que salir en ambulancia tras un fuerte impacto.

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Luis Suárez y un mensaje de apoyo a Germán Berterame
Luis Suárez y un mensaje de apoyo a Germán Berterame / FOTO: @InterMiamiCF
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El uruguayo Luis Suárez, de penalti, dio el sábado el triunfo al Inter Miami por 0-1 en su visita al Montreal, en el segundo partido sin Lionel Messi, con el debut de Casemiro y en el que Germán Berterame tuvo que salir en ambulancia tras un fuerte impacto.

El Inter Miami, además, aprovechó el tropiezo del Nashville, que cayó por 1-0 frente al Orlando City, para recortar a dos puntos la distancia con el liderato en el Este. El Nashville suma 39 puntos, por 37 el Inter.

En ausencia de Messi, descansando tras el Mundial, el 'Pistolero' ha asumido galones en el Inter Miami, protagonista en los dos partidos sin el argentino.

Tras un doblete entre semana ante el Chicago Fire, este sábado fue el autor del único gol del partido, una pena máxima ejecutada con maestría al estilo Panenka en el minuto 81.

Incidente con Germán Berterame

El árbitro señaló el punto de penalti después del escalofriante choque que sufrió Berterame dentro del área, en la disputa de un balón aéreo con el defensa boliviano Efraín Morales, que le dejó tendido en el campo.

El delantero argentino fue retirado en una camilla y trasladado a un hospital en una ambulancia que había ingresado en el césped. Al finalizar el partido, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, informó que Berterame está consciente.

El duelo en Montreal también marcó el debut con la camiseta del Inter Miami de Casemiro, flamante fichaje de 'Las Garzas'. El brasileño disputó los 90 minutos.

Más allá de este partido y de la derrota del Nashville, se destacó la goleada por 4-1 del New England Revolution sobre el Atlanta United. El valenciano Carles Gil abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área, mientras que el paraguayo Miguel Almirón hizo el gol del honor para los visitantes.

El New York City derrotó por 3-1 al Chicago Fire con goles de los argentinos Nicolás Fernández y Agustin Ojeda, que también habían marcado entre semana. Robert Lewandowski, que aún no conoce la victoria en la MLS, disputó el segundo tiempo.

*Información EFE. 

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