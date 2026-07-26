Dominic Thiem: de tenista a futbolista profesional

Hay cambios de rumbo que sorprenden incluso en el deporte de alto rendimiento. Ese es el caso de Dominic Thiem, quien a sus 32 años decidió iniciar una nueva etapa lejos de las canchas de tenis para probar suerte como futbolista. El campeón del US Open 2020 fue registrado oficialmente el pasado 15 de julio como jugador del Badener AC, club que compite en la octava división del fútbol austríaco, una categoría amateur en la que los futbolistas reciben una remuneración.
La llegada de Thiem al equipo no respondió a un proceso de visorías ni a una búsqueda deportiva convencional. Su incorporación fue posible gracias a la recomendación de un amigo que ya formaba parte del plantel y facilitó el contacto con la directiva. Pese a la expectativa que generó el fichaje, el director deportivo Sergej Petrovic dejó claro que el prestigio del extenista no le garantiza un lugar en la alineación, ya que deberá competir por un puesto como cualquier otro integrante del equipo.
La nueva vida de Dominic Thiem
El fútbol siempre ocupó un espacio importante en la vida del austríaco, aunque durante su exitosa carrera en el circuito ATP nunca pudo dedicarle el tiempo necesario. Tras retirarse en octubre de 2024 debido a una persistente lesión en la muñeca, Thiem decidió enfocarse en una pasión que lo acompañó desde la infancia. Su trayectoria en el tenis quedó marcada por 17 títulos ATP, entre ellos el US Open 2020, el Masters 1000 de Indian Wells 2019 y dos coronas en el Argentina Open, además de haber alcanzado el número tres del mundo y derrotado al menos una vez a cada integrante del histórico Big Four.
Ahora, el austríaco afronta un desafío completamente diferente, sin la presión de los rankings ni de los Grand Slams. Reconocido aficionado del Chelsea y seguidor del fútbol argentino —durante su carrera incluso entrenó con camisetas de Boca Juniors y River Plate, además de asistir a partidos de ambos clubes en sus visitas al país—, Thiem buscará abrirse camino en una disciplina distinta. Su objetivo ya no será levantar trofeos de tenis, sino ganarse un lugar en el once titular del Badener AC y demostrar que su espíritu competitivo sigue intacto.