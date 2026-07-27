 Salario millonario de Vozinha en Colo Colo: detalles
Deportes

El millonario salario que tendrá Vozinha en su nuevo equipo, Colo Colo

El arquero de Cabo Verde pasó de estar sin equipo a convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

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Vozinha / FOTO: Vozinha
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El fútbol siempre guarda historias inesperadas, y pocas son tan sorprendentes como la de Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha.  A sus 40 años, el guardameta de Cabo Verde pasó de no tener club a convertirse en uno de los fichajes más comentados del mercado sudamericano gracias a su extraordinario desempeño durante el Mundial 2026.

El experimentado arquero fue anunciado como nuevo jugador de Colo Colo, el club más ganador de Chile, en una operación que no solo representa un salto deportivo, sino también económico.  De acuerdo con diversos reportes, el portero percibirá un salario cercano a 25 mil dólares mensuales, casi el triple de lo que ganaba en su anterior etapa en el fútbol portugués.

La actuación de Vozinha en el Mundial cambió por completo el rumbo de su carrera.  El arquero fue una de las figuras de Cabo Verde, selección que sorprendió al mundo al competir de tú a tú con potencias internacionales.

Sus espectaculares atajadas frente a España y Argentina lo colocaron entre los mejores porteros del torneo y despertaron el interés de varios clubes. Aunque equipos de otras ligas mostraron interés, finalmente fue Colo Colo quien logró convencer al veterano guardameta.

Más de Vozinha

El presidente del club, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo y detalló que el futbolista viajará a Santiago para completar los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente. Además del incremento salarial, el contrato contempla una duración inicial de seis meses con la posibilidad de extender el vínculo durante toda la temporada 2027 si ambas partes quedan satisfechas con su rendimiento.

La historia de Vozinha también ha llamado la atención fuera de las canchas. Antes de consolidarse como futbolista profesional, desempeñó distintos trabajos para sostener a su familia y llegó al profesionalismo de manera tardía.

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Ahora, después de convertirse en una de las imágenes del Mundial 2026, disfruta del mejor momento de su carrera. Durante el torneo, el arquero experimentó un crecimiento explosivo en redes sociales, multiplicando su popularidad y convirtiéndose en una figura seguida por millones de aficionados alrededor del mundo.

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