Previa de fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de Liga Nacional

Este viernes 7 de agosto, se inicia la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, y la misma se celebrará entre los señalamientos que hizo el técnico del Aurora F. C., Saúl Phillip, por el tema arbitra; la falta al reglamento interno de Widvin Tebalán, quien participó de un torneo en cancha abierta; y los malos resultados que siguen teniendo los equipos en la Copa Centroamericana.
Y justamente, la fecha arranca mañana a las 20:00 horas con el duelo entre Malacateco y el Xelajú M. C. en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, y se espera conocer si Widvin Tebalán es o no convocado para el viaje. Los "Superchivos" buscan su segunda victoria del certamen, en tanto, los "Toros" irán por su primer triunfo, solo suman una unidad.
Apertura 2026: Jornada sabatina
En medio de los festejos de los 500 años de fundación del municipio de Mixco (4 de agosto), el cuadro "Chicharronero" jugará a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán ante del Deportivo Marquense. Los de casa buscarán su segundo triunfo consecutivo actuando de local. Por su parte, los "Leones Amarillos del Occidente" intentarán sumar sus primeras unidades, ya que en dos duelos ni ganan, ni empatan.
A las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso, la casa de Comunicaciones, el Aurora F. C. oficia como local y se medirá al equipo del chileno Marco Antonio Figueroa. Los "Cremas", con 4 puntos, buscan legar a 7 y meterse a la lucha por el liderato del campeonato. Para eso, debería existir derrotas de Guastatoya y Municipal.
La jornada sabatina cerrará a las 19:00 horas con el enfrentamiento entre Antigua y el líder Guastatoya en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala en Sacatepéquez. Esta será una de las grandes pruebas para el "Pecho Amarillo", que deberá demostrar su gran momento. Los guastatoyanos vienen de ganar de visitante al Aurora (0-1) y de golear a Malacateco (4-0). El "Panza Verde" buscará su segundo triunfo del campeonato, y con ello darle alcance en puntos a su rival.
El domingo juega el campeón
Para el domingo solo están programados dos partidos: San Pedro vs. Suchitepéquez y Municipal vs. Cobán Imperial.
Los "Rojos" que juegan esta noche ante Verde F. C. de Belice por la Copa Centroamericana 2026, buscarán saldar ese juego sin tener repercusión de jugadores lesionados para llegar al 100 a ese duelo ante los cobaneros, el cual será el último duelo de la fecha 3 y se jugará a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
El mejor panorama para los actuales campeones es que Antigua venza a Guastatoya, para que ambos equipos queden con 6 puntos, y con un triunfo rojo ser los líderes en solitario con 9 unidades.