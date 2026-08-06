 Uganda está de luto por la muerte de su capitán David Owori
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Uganda está de luto por la muerte de su capitán David Owori

El equipo del capitán ugandés, Villa Football Club, lamentó el “brutal ataque” cometido contra el seleccionado.

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El equipo describió a Owori como "un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte
El equipo describió a Owori como "un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte / FOTO: Redes sociales
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El futbolista ugandés de 27 años David Owori, miembro de la selección de su país y capitán del club SC Villa, uno de los principales del país, murió este miércoles tras ser atacado por hombres no identificados en la capital del país, Kampala, confirmó su equipo.

"El SC Villa Football Club lamenta profundamente confirmar el fallecimiento de su capitán, David Owori, tras un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos", señaló el club en un comunicado, al comprometerse a "acompañar a la familia y garantizar que David reciba una despedida digna".

El equipo describió a Owori como "un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte, cuya pérdida es profundamente sentida tanto por el club como por la nación".

"Instamos a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden competentes a que persigan, detengan y lleven ante la Justicia con carácter urgente a los autores de este crimen atroz", añadió.

Sufrió una emboscada

El centrocampista sucumbió a sus heridas en un centro médico de Kampala tras "sufrir una emboscada a manos de unos delincuentes alrededor de las 20.00 hora local cerca de su domicilio, lo que le provocó heridas que ponían en riesgo su vida", declaró a medios locales el portavoz del club, Asan Kasingye.

También lamentó la muerte de Owori la Federación de Asociaciones de Futbol de Uganda (FUFA, en inglés).

"David no era sólo un futbolista. Era tanto un líder como una fuente de inspiración para toda una generación (...) Hemos perdido a un hijo, a un líder y a una estrella. Su luz, tanto dentro como fuera del campo, nunca será olvidada", destacó la FUFA.

Owori regresó en 2023 para una segunda etapa en el SC Villa después de pasar dos años en Europa, donde jugó en el español Vélez CF (cuarta división) y el sueco Utsiktens BK.

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David Owori muere tras ser atacado durante un robo cerca de su casa en la capital, Kampala - Redes sociales

Un país conmocionado

Su muerte ha inundado las redes sociales de lamentos y de rabia de muchos usuarios ugandeses, por la elevada criminalidad en las calles de Kampala.

También el Parlamento le rindió tributo con un minuto de silencio este miércoles, mientras el vicepresidente de la cámara, Thomas Tayebwa, pidió que "se llevan a cabo investigaciones exhaustivas, que se haga justicia para la familia y que el Gobierno revise los problemas de seguridad más amplios que afectan a muchos ugandeses".

La muerte de Owori se registró tras el fallecimiento en junio de otra estrella del deporte ugandés, el jugador de rugby Sydney Gongodyo, que fue asaltado y asesinado en la capital también tras ser acusado falsamente de haber robado.

En este sentido, el estatal Consejo Nacional del Deporte (NCS) de Uganda destacó en un mensaje en la red social X que "lamentablemente, el deporte ugandés se ha visto golpeado últimamente por muchas tragedias de este tipo", al pedir "justicia" y "una solución duradera".

*Información EFE.

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