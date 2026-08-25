Martínez vs. Plantic: fecha, hora y dónde ver la pelea

Lester Martínez volverá al cuadrilátero este sábado 29 de agosto para protagonizar una de las peleas más importantes de su carrera. El boxeador guatemalteco pondrá en juego su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto croata Luka Plantić, en un combate pactado a 12 asaltos en Los Ángeles, California.
La cartelera se desarrollará en el USC Galen Center y la función está programada para comenzar a las 8:00 p. m. ET, de acuerdo con la información oficial de ProBox TV. Para Guatemala, ese horario corresponde a las 6:00 p. m.; sin embargo, el inicio de la pelea estelar dependerá de la duración de los combates preliminares.
Lo que debes saber de la pelea de Lester Martínez
La pelea será transmitida por ProBox TV, plataforma que actualmente ofrece sus combates mediante su sitio web y YouTube para usuarios con membresía. La compañía señala que los aficionados pueden acceder desde computadora, teléfono, tableta o dispositivos de televisión inteligente. Además, ProBox TV promociona actualmente su membresía del Championship Series por 5 dólares mensuales, por lo que el precio de 4.99 dólares mencionado previamente puede haber cambiado.
Martínez llegará a esta defensa con un récord profesional de 20 victorias, 16 de ellas por nocaut, y un empate, manteniéndose invicto. El guatemalteco conquistó el cinturón interino del CMB el pasado 21 de marzo, cuando derrotó por decisión unánime a Immanuwel Aleem.
Por su parte, Plantić también llegará sin derrotas, con marca de 13 triunfos y 10 nocauts, por lo que el enfrentamiento pondrá frente a frente a dos peleadores invictos con el título mundial interino en juego.