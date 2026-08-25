 Resultado Municipal vs. Motagua - Copa Centroamericana 2026
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Municipal no pudo ante Motagua y quedó eliminado de la Copa Centroamericana

El empate 1-1 ante Motagua sentenció a Municipal, que nuevamente quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

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Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 - Alex Meoño
Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Alex Meoño
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Municipal afrontó este martes en el Estadio El Trébol un partido de vida o muerte ante Motagua, con la obligación de conseguir una victoria para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El empate o la derrota significaban automáticamente la eliminación para los rojos, que salieron desde el inicio en busca del resultado que necesitaban.

El conjunto escarlata dominó buena parte del primer tiempo y generó varias oportunidades para abrir el marcador, pero fue Motagua el que encontró el camino del gol al minuto 36. El uruguayo Rodrigo de Olivera aprovechó un balón suelto dentro del área y, ante la pasividad de la defensa local, definió para poner el 0-1. El tanto cayó como un duro golpe para Municipal, que se marchó al descanso en desventaja pese a haber tenido mayor iniciativa.

Municipal empató pero no fue suficiente

En la segunda mitad, la historia no cambió demasiado. Municipal continuó presionando y buscando espacios, mientras Motagua se dedicó a administrar los tiempos del encuentro y proteger su ventaja. Los cambios realizados por el cuadro guatemalteco tampoco fueron suficientes para encontrar la fórmula que le permitiera romper el cerrojo defensivo hondureño. Sin embargo, al minuto 76 llegó el ansiado empate: Erik López apareció dentro del área y, con un potente cabezazo, venció al guardameta visitante para establecer el 1-1 y encender nuevamente las esperanzas escarlatas.

A pesar de la reacción, el empate no era suficiente para Municipal y el marcador ya no volvió a moverse. Con el 1-1, los rojos quedaron nuevamente eliminados en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, instancia que todavía no han podido superar desde la creación del certamen.

En el Grupo D, Motagua terminó como líder con ocho puntos, mientras Cartaginés avanzó en la segunda posición con la misma cantidad de unidades, pero con una peor diferencia de goles. Para Municipal, quedó nuevamente el sabor amargo de una eliminación temprana en el torneo regional.

Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 / Alex Meoño

Partido entre Municipal y Motagua por la Copa Centroamericana 2026 | Alex Meoño

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