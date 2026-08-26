Antigua se despide de la Copa Centroamericana con derrota

El Antigua G. F. C. de Guatemala cerró este miércoles 26 de agosto su participación en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 al visitar al Club Sport Herediano de Costa Rica. El conjunto guatemalteco solo cerró calendario debido a que de forma anticipada había quedado sin opciones matemáticas de clasificarse a la fase final.
Antigua comenzó su andadura en la Copa Centroamericana el pasado 29 de julio visitando al Alianza de El Salvador, y cayó 2-1 con goles de H. Osorio y W. Parra. Por Antigua descontó Oscar Castellanos.
La segunda presentación del Antigua fue de local ante Real Estelí el 4 de agosto y nuevamente perdía el equipo de Mauricio Tapia. Esta vez, los nicaragüenses se llevaron el triunfo gracias al 0-2, con goles de J. Barrera y E. Castillo.
Para el 13 de agosto, Antigua de local buscaba un milagro, pero el mismo no llegó y fue derrotado por el Marathón en el estadio Pensativo 0-3, con goles de N. Messiniti, Y. Moreno y D. Ramírez, firmando así uno de los grandes fracasos del conjunto colonial en el plano internacional.
Cuarta derrota para Antigua
Este miércoles 26 de agosto, Antigua de Mauricio Tapia se instaló en el estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en San José, para medirse al Sport Club Herediano, el cual tenía chances remotas de clasificación, pero para ello debía ganar el compromiso 2-0 y esperar un empate entre Real Estelí y Marathón.
Al cierre del primer tiempo, el cuadro guatemalteco resistía y lograba mantener su arco en cero goles, por lo que todo se decidiría en la parte complementaria.
Kevin López, de Antigua, fue expulsado al minuto 61 dejando con 10 al representativo guatemalteco.
Al final, el resultado fue de triunfo del Herediano 2-1 gracias a los goles de Ronaldo Araya y Abner Hudson; José Ardón había empatado el partido transitoriamente. Pese a su triunfo, al Herediano no le alcanzó para clasificarse a los cuartos de final debido a su diferencia de gol y acompaña a Antigua como los eliminados del grupo B de la Copa Centroamericana 2026.
El equipo que terminó sonriendo en este cierre de grupo fue el Marathón de Honduras, que en condición de local venció al Real Estelí 3-0 (Brian Farioli, Javier Arriaga y Yairo Moreno) y con 7 puntos, los hondureños superaron los 6 enteros de los nicaragüenses y acompañarán al Alianza de El Salvador en la fase de los cuartos de final.