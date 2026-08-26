 Antigua se despide de la Copa Centroamericana con derrota
Deportes

Antigua se despide de la Copa Centroamericana con su cuarta derrota

El equipo guatemalteco con los peores resultados en el torneo centroamericano fue el “Panza Verde” de Mauricio Tapia.

Compartir:
Antigua se despidió esta noche de la Copa Centroamericana 2026
Antigua se despidió esta noche de la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Antigua GFC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Antigua G. F. C. de Guatemala cerró este miércoles 26 de agosto su participación en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 al visitar al Club Sport Herediano de Costa Rica. El conjunto guatemalteco solo cerró calendario debido a que de forma anticipada había quedado sin opciones matemáticas de clasificarse a la fase final.

Antigua comenzó su andadura en la Copa Centroamericana el pasado 29 de julio visitando al Alianza de El Salvador, y cayó 2-1 con goles de H. Osorio y W. Parra. Por Antigua descontó Oscar Castellanos.

La segunda presentación del Antigua fue de local ante Real Estelí el 4 de agosto y nuevamente perdía el equipo de Mauricio Tapia. Esta vez, los nicaragüenses se llevaron el triunfo gracias al 0-2, con goles de J. Barrera y E. Castillo.

Para el 13 de agosto, Antigua de local buscaba un milagro, pero el mismo no llegó y fue derrotado por el Marathón en el estadio Pensativo 0-3, con goles de N. Messiniti, Y. Moreno y D. Ramírez, firmando así uno de los grandes fracasos del conjunto colonial en el plano internacional.

Municipal fracasa por tercera vez en Copa Centroamericana

El cuadro “Rojo” es el rey de los empates, y en este 2026, solo le ganó, ajustadamente, a Verdes de Belice.

Cuarta derrota para Antigua 

Este miércoles 26 de agosto, Antigua de Mauricio Tapia se instaló en el estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en San José, para medirse al Sport Club Herediano, el cual tenía chances remotas de clasificación, pero para ello debía ganar el compromiso 2-0 y esperar un empate entre Real Estelí y Marathón.

Al cierre del primer tiempo, el cuadro guatemalteco resistía y lograba mantener su arco en cero goles, por lo que todo se decidiría en la parte complementaria. 

Kevin López, de Antigua, fue expulsado al minuto 61 dejando con 10 al representativo guatemalteco. 

Al final, el resultado fue de triunfo del Herediano 2-1 gracias a los goles de Ronaldo Araya y Abner Hudson; José Ardón había empatado el partido transitoriamente. Pese a su triunfo, al Herediano no le alcanzó para clasificarse a los cuartos de final debido a su diferencia de gol y acompaña a Antigua como los eliminados del grupo B de la Copa Centroamericana 2026.

El equipo que terminó sonriendo en este cierre de grupo fue el Marathón de Honduras, que en condición de local venció al Real Estelí 3-0 (Brian Farioli, Javier Arriaga y Yairo Moreno) y con 7 puntos, los hondureños superaron los 6 enteros de los nicaragüenses y acompañarán al Alianza de El Salvador en la fase de los cuartos de final. 

Foto embed
Antigua cae por cuarta vez en Copa Centroamericana 2026 - EU Digital

En Portada

VIDEO. Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavónt
Nacionales

VIDEO. Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavón

01:44 PM, Ago 26
Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudadt
Nacionales

Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudad

10:49 AM, Ago 26
Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambientet
Nacionales

Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambiente

08:32 AM, Ago 26
Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantinot
Deportes

Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantino

10:48 AM, Ago 26
Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelitot
Farándula

Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelito

10:07 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadFIFACopa Centroamericanaredes socialesViolenciaNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar