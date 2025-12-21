 Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonato
Deportes

Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonato

Recuerda que las puertas del estadio Pensativo se abren a las 15:00 horas.

Antigua es el campeón defensor de la Liga Nacional
Antigua es el campeón defensor de la Liga Nacional / FOTO: Alex Meoño

Al igual que Municipal, Antigua G. F. C. emitió un mensaje de apoyo para motivar a los suyos: Jugadores y afición, a alentar con el alma verde al equipo antigüeño, que hoy a las 19:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, busca iniciar el camino que lo conduzca al título del Apertura 2025 y le de su primer bicampeonato de su historia.

Pasado el medio día de este domingo, Antigua G. F. C. publicó en sus plataformas digitales el video con el cual el club logró el título del Clausura 2025, hace siete meses en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante Municipal.

Con el mensaje: "Nosotros buscamos la gloria, vamos por el bicampeonato familia ‘Panza Verde’", Antigua busca motivar a los suyos y de paso lanzó una indirecta a Municipal.

Recientemente, Rudy Muñoz declaró: "No buscamos revancha, buscamos venganza", y esa palabra "buscamos" también fue utilizada por Antigua para dejar en claro que quieren el título nacional, el cual sería el sexto de su historia.

Logística de la final

Asimismo, Antigua publicó esta tarde detalles relacionados a la apertura de las puertas del estadio Pensativo para el ingreso de los aficionados. Según los antigüeños, las puertas se abrirán desde las 15:00 horas, y será de esta forma:

  • Para ingresar a las localidades de preferencia y general sur, los aficionados deberán usar la Calle Ancha de los Herreros
  • Para el ingreso a la tribuna, son utilizables la Calle Ancha de los Herreros y el Callejón Bolaños
  • Para los aficionados que compraron boletos para la general norte, el ingreso será por el callón Castillo
Foto embed
Ingresos al estadio Pensativo de la Antigua Guatemala - Antigua GFC

Ingresos no permitidos

Antigua reveló también el listado de objetos que no son permitidos al ingresar al escenario deportivo antigüeño por motivos de seguridad para los protagonistas de la final del Apertura 2025.

  • Monedas
  • Frascos y pachones
  • Mochilas
  • Bolsas pláticas
  • Cascos
  • Productos de belleza
  • Sombrillas
  • Jugos pirotécnicos (bengalas).
Perfil de Antigua, finalista del Apertura 2025

El “Panza Verde” de Mauricio Tapia busca su sexto título y quedar a uno de igualar a Xelajú.

