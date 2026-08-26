Municipal fracasa por tercera vez en Copa Centroamericana

La nueva competición de clubes a nivel centroamericano cumple este 2026 su cuarta edición, de las cuales, Municipal de Guatemala ha sido parte de las últimas tres, todas con un saldo negativo: Eliminado en la fase de grupos, las dos últimas veces de forma invicta.
Municipal fue incapaz de ganar un partido en casa ante el Motagua de Honduras y solo le alcanzó para empatar 1-1, resultado que lo deja, por tercera vez, eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.
Las tres eliminaciones de Municipal
Para la edición 2023, Guatemala tuvo representación con los clubes Xelajú, Comunicaciones y Cobán Imperial.
Pero para la Copa Centroamericana 2024, Municipal logró hacer su debut en el grupo D, donde ganó un partido (Guanacasteca), empató otro (Real Estelí) y perdió dos (Managua y Saprissa). Con esto, el "Mimado de la Afición" fracasaba a lo grande en el torneo internacional.
El año pasado (2025), Municipal quedó en el grupo B, donde le ganó a Real España, pero empató contra Diriangén, Sporting San Miguelito y Herediano. Con 6 puntos e invicto quedó eliminado por la diferencia de gol comparada con el Real España de Honduras.
La historia se repitió. Para la Copa Centroamericana 2026, Municipal fue parte del grupo D, y al igual que en el 2025, empató tres partidos y solo ganó un duelo, y fue ante el Verdes de Belice, el cual lo hizo ajustadamente 0-1. Los empates fueron ante Cartaginés, FAS y Motagua.
Y así, Municipal nuevamente de forma invicta no logró avanzar a la fase de eliminación directa, y se da el tercer fracaso consecutivo en el torneo más relevante a nivel de clubes en Centroamérica.
Municipal ahora deberá enfocarse en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, y su siguiente compromiso será el clásico ante Comunicaciones, un juego que se disputará el sábado 29 de agosto a las 19:00 horas en el estadio El Trébol.