Afición de Municipal pide la salida de Alejandro Cabeza

El futbolista ecuatoriano Alejandro Cabeza sigue estando en el ojo del huracán, y la noche del martes 25 de agosto firmó otro partido para el olvido y no ayudó a que Municipal lograra el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, situación que ha llevado al extremo a la afición roja, la cual pide a gritos su salida.
Previo al juego decisivo entre Municipal y Motagua por la semana cinco de competición (jornada 4) de la Copa Centroamericana, Alejandro Cabeza ya era señalado por la afición guatemalteca como uno de los futbolistas que poco rinden en este cuadro "Carmesí".
Pero Alejandro Cabeza tenía la oportunidad de revertir la historia anoche cuando Municipal de Mario Acevedo recibía a Motagua por el boleto a los cuartos de final del torneo internacional centroamericano. Pero la historia se repitió y llegó la gota que rebalsó el vaso.
Afición pide la salida de Alejandro Cabeza
Municipal perdía en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol 0-1 y la afición estaba desesperada porque su equipo no encontraba la igualdad en el marcador. Aunque para clasificar, Municipal necesitaba del triunfo. Y fue en ese instante cuando la afición local pidió en un grito ensordecedor la salida de Alejandro Cabeza.
Cabeza conducía un contragolpe, pero en la última línea cayó ante la marca de Giancarlo "El Trípode" Sacaza, y fue ahí donde la afición enfureció y empezó a gritar: "Fuera, Cabeza; fuera, Cabeza; fuera, Cabeza...".
Fue un momento incómodo para el jugador, pero una clara demostración que la relación entre el futbolista y la afición llegó a su límite.
Ante lo ocurrido, el técnico de los "Rojos", Mario Acevedo, no dudó en retirar a Alejandro Cabeza del terreno de juego. Al minuto 59, el ecuatoriano abandonó el terreno de juego por Jefry Bantes, y la cara del Municipal cambió.
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Al minuto 75, el delantero paraguayo Erik López fue efectivo e hizo el empate 1-1. Con 15 minutos por delante, los "Escarlatas" buscaban a toda costa un tanto más para lograr el boleto a cuarto de final, pero la trágica historia de los "Ediles" quedó en el intento porque el gol no llegó y se consumó el fracaso internacional de los "Rojos" del Municipal en el plano internacional.
Con la eliminación, los "Rojos" tampoco podrán pelear por acceder a la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida popularmente como "ConcaChampions", el torneo más importante para los clubes en la región.