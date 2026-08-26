 Afición de Municipal pide la salida de Alejandro Cabeza
Deportes

La afición se cansó de Alejandro Cabeza y pide a gritos su salida

Durante el partido ante Motagua, la afición de Municipal pidió la salida del jugador ecuatoriano.

Compartir:
Alejandro Cabeza en una acción de juego ante Motagua
Alejandro Cabeza en una acción de juego ante Motagua / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El futbolista ecuatoriano Alejandro Cabeza sigue estando en el ojo del huracán, y la noche del martes 25 de agosto firmó otro partido para el olvido y no ayudó a que Municipal lograra el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, situación que ha llevado al extremo a la afición roja, la cual pide a gritos su salida.

Previo al juego decisivo entre Municipal y Motagua por la semana cinco de competición (jornada 4) de la Copa Centroamericana, Alejandro Cabeza ya era señalado por la afición guatemalteca como uno de los futbolistas que poco rinden en este cuadro "Carmesí".

Pero Alejandro Cabeza tenía la oportunidad de revertir la historia anoche cuando Municipal de Mario Acevedo recibía a Motagua por el boleto a los cuartos de final del torneo internacional centroamericano. Pero la historia se repitió y llegó la gota que rebalsó el vaso.

Municipal no pudo ante Motagua y quedó eliminado de la Copa Centroamericana

El empate 1-1 ante Motagua sentenció a Municipal, que nuevamente quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Afición pide la salida de Alejandro Cabeza 

Municipal perdía en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol 0-1 y la afición estaba desesperada porque su equipo no encontraba la igualdad en el marcador. Aunque para clasificar, Municipal necesitaba del triunfo. Y fue en ese instante cuando la afición local pidió en un grito ensordecedor la salida de Alejandro Cabeza.

Cabeza conducía un contragolpe, pero en la última línea cayó ante la marca de Giancarlo "El Trípode" Sacaza, y fue ahí donde la afición enfureció y empezó a gritar: "Fuera, Cabeza; fuera, Cabeza; fuera, Cabeza...".

Fue un momento incómodo para el jugador, pero una clara demostración que la relación entre el futbolista y la afición llegó a su límite.

Ante lo ocurrido, el técnico de los "Rojos", Mario Acevedo, no dudó en retirar a Alejandro Cabeza del terreno de juego. Al minuto 59, el ecuatoriano abandonó el terreno de juego por Jefry Bantes, y la cara del Municipal cambió.

@muchafinta

Fuera cabezas eso es lo que pide la afición de los rojos en el campo #futbol #502🇬🇹 #guatemala #futbol⚽️ #gol @ClubXelajuMC @CSD MUNICIPAL @Deportivo Malacateco @Club Deportivo Marquense @Axel | MUCHAFINTAGt @CSD Cobán Imperial @Deportivo San Pedro @Deportivo Mixco @Antigua GFC @Comunicaciones F.C.

♬ sonido original - 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢♾

Al minuto 75, el delantero paraguayo Erik López fue efectivo e hizo el empate 1-1. Con 15 minutos por delante, los "Escarlatas" buscaban a toda costa un tanto más para lograr el boleto a cuarto de final, pero la trágica historia de los "Ediles" quedó en el intento porque el gol no llegó y se consumó el fracaso internacional de los "Rojos" del Municipal en el plano internacional.

Con la eliminación, los "Rojos" tampoco podrán pelear por acceder a la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida popularmente como "ConcaChampions", el torneo más importante para los clubes en la región.

Amarini Villatoro analiza el fracaso de los clubes nacionales en la Copa Centroamericana

Cartaginés avanzó a cuartos con Amarini Villatoro, pero los clubes guatemaltecos fracasaron en el torneo: “A veces no le damos valor a la copa”, señaló el técnico nacional.

En Portada

VIDEO. Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavónt
Nacionales

VIDEO. Descubren un túnel durante requisa en cárcel Pavón

01:44 PM, Ago 26
Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudadt
Nacionales

Retoman obra clave para mejorar la movilidad en el norte de la Ciudad

10:49 AM, Ago 26
Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambientet
Nacionales

Gobierno confirma salida de Patricia Orantes del Ministerio de Ambiente

08:32 AM, Ago 26
Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantinot
Deportes

Exfutbolistas apoyan la gestión de Gianni Infantino

10:48 AM, Ago 26
Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelitot
Farándula

Muere Tim Curry: el inolvidable Pennywise de It y actor de Mi Pobre Angelito

10:07 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadFIFAredes socialesCopa CentroamericanaViolenciaNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar