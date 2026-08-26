Xelajú queda eliminado de la Copa Centroamericana 2026

Esta noche, el Xelajú Mario Camposeco de Guatemala recibió en el estadio Cementos Progreso al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el cierre del grupo A de la cuarta edición de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, donde pese a sus esfuerzos, quedó eliminado del torneo centroamericano donde en la edición anterior alcanzó el subcampeonato.
Con la eliminación de Xelajú, el futbol de Guatemala firma una de las peores presentaciones históricas en los torneos regionales, debido a que, de cuatro participantes, todos quedaron eliminados en la fase de grupos, es más, Antigua G. F. C. se despidió sin sumar puntos (cuatro derrotas).
Primero fue Antigua, luego Deportivo Mixco, le siguió Municipal y esta noche el Xelajú quedó eliminado de la Copa Centroamericana.
Xelajú, eliminado
Para Xelajú era un partido de vida o de muerte, pero dependía también del resultado entre Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Plaza Amador de Panamá. Primero debía ganar por goleada (3-0 como mínimo) y esperar que hubiese un ganador en el otro partido.
Era el minuto cuatro y Jesús López, una de las figuras del conjunto quetzalteco, que recientemente llamó "ratas" a un sector de la afición de Xelajú, se lesionó el hombre derecho, y tuvo que abandonar el partido en apenas seis minutos de juego. Su lugar lo ocupó Steven Cárdenas.
Pese a ese golpe de una baja sensible desde el arranque, Xelajú se adelantó en el marcador gracias a un tanto del uruguayo Diego Casas, quien aprovechó un rebote que dio el paral tras el cabezazo de Kevin Ruiz al 11.
Firpo no tardó en empatar. Diez minutos después del gol de Casas, hubo un contragolpe que terminó en doble remate de Diego Ortez, con dos atajadas por parte de Estuardo Sicán, el balón seguía en juego y vino un tercer remate a puerta, el cual fue sacado por la zaga local, y en el cuarto tiro a arco por fin cayó el gol gracias al mismo Ortez para el 1-1, marcador que mataba a Xelajú M. C.
Xelajú de Guatemala empató con Firpo de El Salvador (1-1) y quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026. En tanto, Alajuelense de Costa Rica derrotó a Plaza Amador de Panamá (3-1), y los equipos clasificados a cuartos de final fueron: El equipo costarricense y el salvadoreño.
Guatemala sin representantes
El subcampeón de la Copa Centroamericana 2025, el Xelajú, quedó eliminado esta noche y se sumó a Antigua, Mixco y Municipal como los equipos que no podrán disputar los cuartos de final.
Dichas eliminaciones, dejan también al futbol guatemalteco sin representantes para la competencia más importante de la región, la Copa de Campeones de Concacaf 2027, la cual se disputará en el primer semestre del año 2027.
Los equipos guatemaltecos tendrán participación nuevamente a nivel internacional hasta el segundo semestre del año siguiente.