 Erik López y una celebración icónica en los clásicos
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Erik López y una celebración icónica en los clásicos de Guatemala

Conoce qué otras celebraciones marcaron la historia de los clásicos guatemaltecos.

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Celebraciones en los clásicos guatemaltecos
Celebraciones en los clásicos guatemaltecos / FOTO: Canteranos y archivo EU
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Erik López, delantero paraguayo de Municipal, marcó el gol con el cual el "Mimado de la Afición" ganó el clásico 338 del futbol guatemalteco, que se disputó anoche en el estadio Cementos Progreso, la casa de Comunicaciones.

Al mejor estilo sudamericano, Erik López no festejó el gol en el engramillado del estadio junto a sus compañeros, si no tras anotar lo que hizo fue irse corriendo a la pista de tartán del Cementos Progreso y posicionarse frente a la general, donde estaba la afición local, a la cual le fue a dedicar el gol.  

Erik López quedó estático ante la afición rival y llevó sus manos a los oídos recordando grandes celebraciones del futbol argentino y en sí del futbol mundial. Fue una celebración provocativa, pero que terminó silenciando al estadio Cementos Progreso, el cual logró estallar, pero en contra de su técnico al final del partido, cuando los propios hinchas pedían la salida de Marco Antonio Figueroa.  

Celebraciones icónicas

El 20 de octubre de 2019, durante el clásico 308, el argentino Alejandro Díaz hizo una de las celebraciones más icónica y polémicas del futbol nacional, cuando tras su gol, se quitó la camisola de Municipal y se la mostró a la afición rival en el graderío del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Dicha celebración derivó en una serie de lanzamientos de objetos por parte de la hinchada de Comunicaciones. Incluso, la situación se volvió tan violenta, que los jugadores de Municipal debieron salir escoltados del campo a los camerinos en una lluvia de objetos que eran lanzados desde el graderío por la muy molesta afición blanca. 

Celebración de José Contreras en El Trébol

Otra icónica celebración fue cuando en el estadio El Trébol, José Contreras anotó gol y fue a celebrar frente a la afición de Municipal, situación que generó una serie de insultos al jugador ídolo de los "Cremas", hoy ya retirado del futbol.  

Era sábado 4 de marzo de 2023 y se disputaba el clásico 325 en el estadio El Trébol cuando Contreras hizo una celebración icónica, la cual era dedicada para su hija Lu.

Dicho momento también ocasionó descontento en el aficionado y fue necesaria la intervención de elementos de fuerzas armadas.  

"Moyo" Contreras envía emotivo mensaje por celebración en el clásico 325

José Manuel Contreras tenía un motivo especial para celebrar de la forma que lo hizo en el Estadio Manuel Felipe Carrera, de El Trébol.

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