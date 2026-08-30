Lionel Messi anota cuatro goles en triunfo del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ofrecer una actuación memorable con el Inter Miami. El astro argentino marcó cuatro goles en la contundente victoria por 7-1 sobre Montreal, disputada en el NU Stadium de Miami, y alcanzó las 18 anotaciones en la temporada de la MLS, cifra que le permite colocarse en lo más alto de la tabla de goleadores. El argentino fue nuevamente la gran figura de una noche en la que el conjunto local dominó y convirtió el partido en una auténtica exhibición ofensiva.
El festival comenzó con Casemiro, quien adelantó al Inter Miami mediante un certero cabezazo tras un tiro de esquina. Montreal reaccionó y Fabian Herbers consiguió el empate, pero la igualdad duró poco. A los 39 minutos, Messi apareció con una de sus especialidades: ejecutó un tiro libre directo que superó al guardameta chileno Thomas Gillier para establecer el 2-1 antes del descanso.
Inter Miami con goleada histórica
Tras la reanudación llegó la mejor versión del capitán argentino. Messi amplió la ventaja después de protagonizar una espectacular jugada individual dentro del área, en la que dejó atrás a varios rivales antes de definir. Poco después, asistió a Luis Suárez para el 4-1 y volvió a aparecer para marcar el quinto con una exquisita vaselina, aprovechando un error de Montreal en la salida. Alexander Shaw, de apenas 18 años, se sumó a la fiesta con un potente disparo desde fuera del área para colocar el 6-1.
Cuando el encuentro ya estaba prácticamente decidido, Messi puso el broche de oro. El argentino volvió a ejecutar un tiro libre desde la frontal y colocó el balón junto al poste, completando así su póquer de goles. La goleada confirmó la extraordinaria jornada del delantero, mientras que Alexis Sánchez, nuevo refuerzo de Montreal, disputó los últimos 30 minutos sin lograr cambiar el rumbo del encuentro. Por su parte, el guatemalteco Olger Escobar permaneció en el banquillo y no tuvo participación.