 Marco Antonio Figueroa, nuevo técnico de Real Estelí
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Marco Antonio Figueroa, nuevo técnico de Real Estelí

El mayor logro que hizo Marco Antonio Figueroa con Comunicaciones, su último equipo, fue salvarlo del descenso.

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Marco Antonio Figueroa, nuevo técnico de Real Estelí
Marco Antonio Figueroa, nuevo técnico de Real Estelí / FOTO: Alex Meoño
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Tras su paso por el Comunicaciones de Guatemala, el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, regresa al futbol nicaragüense, pero esta vez lo hace con el Real Estelí, que anoche confirmó su contratación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"La junta directiva del Real Estelí informa a los medios de comunicación, aficionados y público en general que el profesor Marco Antonio Figueroa se integra oficialmente a nuestra institución como nuevo director técnico del primer equipo", señaló el "Tren del Norte".

En el comunicado se detalla que: "El profesor Marco Antonio Figueroa iniciará esta nueva etapa al frente del plantel a partir del próximo lunes, asumiendo la conducción deportiva del equipo y comenzando de inmediato la planificación de los próximos compromisos".

Buscan fortalecer el proyecto deportivo. En la comunicación oficial, el Real Estelí destaca que, la incorporación de Marco Antonio Figueroa "responde al compromiso de nuestra institución de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo, con la firme convicción de mantener al Real Estelí como protagonista y seguir trabajando por alcanzar los objetivos trazados tanto a nivel nacional como internacional".

Por último, los directivos del Real Estelí le dieron la cordial bienvenida a Figueroa y le desearon "muchos éxitos en este nuevo desafío profesional, confiando en que su experiencia, liderazgo y capacidad contribuirán al crecimiento y a la consecución de nuevas metas para nuestra institución".

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Marco Antonio Figueroa, técnico de Real Estelí - Real Estelí FC

Salida de Comunicaciones

El pasado lunes, Comunicaciones informó de forma oficial que Marco Antonio Figueroa dejaba de ser técnico de la institución. La noticia se dio a conocer un día después de la pérdida que tuvo Comunicaciones en el clásico 338 frente a Municipal (0-1 con gol de Erik Japa).

Marco Antonio Figuer fue el técnico que logró evitar el descenso de Comunicaciones la temporada pasada, dejándolo a cuatro puntos de los equipos que descendieron. Pero no pudo llevar al "Crema" a la final del Clausura 2026.

Y para este Apertura 2026, donde los dirigió únicamente en seis partidos, Figueroa deja al "Crema" fuera de la zona de clasificación.

El técnico sustituto, de forma interina, es Kevin García.  

Se viraliza video de Marco Antonio Figueroa tras salida de Comunicaciones

En las últimas horas, en redes sociales, se recuerdan unas declaraciones del técnico chileno.

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